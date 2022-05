Muere Andy Fletcher, teclista y fundador de 'Depeche Mode'

Andy Fletcher, uno de los líderes dela banda de techno Depeche Mode, ha fallecido a la edad de 60 años, según ha anunciado el grupo a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Estamos conmocionados y llenos de inmensa tristeza por la prematura muerte de nuestro querido amigo, miembro de la familia y de la banda", comunicó la banda, que se formó en 1980 en Basildon, a unos 40 kilómetros al este de Londres.

El teclista participó en todos los álbumes de la banda

Nacido en Nottingham en julio de 1961, Andy Fletcher, apodado "Fletch", fue uno de los teclistas de la banda, conocido por innumerables éxitos como Just Can't Get Enough, Personal Jesus o Enjoy the silence.

Con tan solo 15 años conoció a Vince Clark, también teclista y futuro miembro de la banda, con quien fundó el grupo No Romance in China. A pesar de que la aventura musical de la pareja fue corta, los miembros nunca perdieron el contacto y, cuatro años después, nacía Depeche Mode junto al también teclista Martin Gore y el vocalista Dave Graham.

Tras darse a conocer en locales de su ciudad durante un año, el cuarteto publicó su primer single Dreaming On Me. Un pequeño gran paso que pronto se vería superado por el lanzamiento de la pegadiza Just Can´t Get Enough.

Este último se convirtió en un auténtico himno de los años 80. Tanto que posicionó a la banda en las principales listas de ventas, convirtiéndose así en un referente de la música electrónica a nivel internacional.

“La belleza de usar aparatos electrónicos es que ahora se puede hacer música en tu dormitorio”, declaró Fletcher a la revista Rolling Stone en 1990. “No necesitas reunir a cuatro personas en un almacén para practicar. No tienes que tener cuatro excelentes músicos peleando entre ellos. Puedes hacerlo en tu dormitorio, y todo depende de las ideas”

En el año 1981 la banda publicó Speak & Spell, su primer álbum de estudio que además, se convirtió en todo un éxito. Poco después, Vince Clarke abandonó la agrupación y le entregó el testigo a Alan Wilder, que se unió a la banda dos años después.

Fue a partir de este momento cuando el renovado cuarteto cambió de rumbo hacia un sonido más oscuro y gótico, con el que lograron grandes éxitos internacionales a finales de los años 80 y principio de los 90.

Debido a que no cantaba ni componía temas, Andy Fletcher se convirtió en el miembro más discreto de la banda. Por ello, muchos de sus seguidores le consideraban el "gerente", responsable de los aspectos comerciales.

De hecho, según declara The Guardian, en el año 2013, el teclista declaró en una entrevista que él era "el tipo alto en el fondo, sin el cual esta corporación internacional llamada Depeche Mode nunca funcionaría".

Andy Fletcher participó en nada más y nada menos que 14 álbumes de la banda, aportando al grupo un elemento pop que compensaba las influencias bluseras y jazzísticas de Gore y Graham.