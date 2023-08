Muere el compositor y productor musical August 08 a los 31 años.

Este martes se ha conocido la repentina muerte del cantante y compositor conocido como August 08. El también productor trabajó con artistas como Justin Bieber y DJ Khaled en I'm the one .

El cantante, compositor y productor musical Ray Davon Jacobs ha fallecido con solo 31 años el pasado sábado, según ha informado su sello discográfico.Conocido profesionalmente como August 08, el artista estadounidense co-escribió el éxito de Billboard I'm the One de DJ Khaled con Justin Bieber y los raperos Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne.

Nacido en Los Ángeles, California, August 08 llevaba años dedicado a la industria musical, donde se había establecido como una referencia actual de R&B combinado con hip-hop. Su EP debut fue Fatheren 2018, seguido de Happy Endings with an Asterisk (2019) y el EP Emotional Cuh (2020).

El joven artistafue el primer fichaje de la cantautora estadounidense Jhené Aiko para su sello Allel Sound. Su último y famoso sello Def Jam Recordings, cuya cartera maneja grandes nombres, como Shakira, Frank Ocean, Rihanna o Lady Gaga, ha lamentado la pérdida.

"Toda la familia de Def Jam llora la trágica muerte de Ray Jacobs", ha escrito la discográfica en sus redes sociales. "Compositor brillante, músico consumado y artista singular, August permanecerá en nuestra memoria como un querido colega y amigo. Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos", finaliza.

El colectivo 88rising del que formaba parte el cantante también ha mostrado sus condolencias en un emotivo texto: "Te estaremos eternamente agradecidos por la alegría que llevaste a cada habitación y a cada canción. Tu energía, tu guía y tu cuidado nos dieron tanta inspiración y fuerza que las llevaremos siempre".

En julio del año pasado, Jacobs lanzó su último EP, Towards the Moon, que incluía el single con Jhené Aiko Water Sign que acumula más de un millón de reproducciones solo en Youtube.

En la trayectoria profesional de August tienen mucho peso las colaboraciones o co-composiones de los temas que ha ideado para grandes nombres, como es el caso de los artistas Jackson Wang, Sabrina Claudio y Ty Dolla $ign, entre los que destaca el tema mencionado antes para Justin Bieber o la canción Fashion Week, de Wale con G-Eazy.

El último trabajo de August 08 salió hace dos meses, bajo el título Bruises, que habla de un "capítulo" que ha terminado. Jacobs le canta a un corazón que intenta no mostrarse roto del todo después de afrontar el fin de una relación.

AUGUST 08 - Bruises

Aún no se conoce el motivo de la muerte del artista.

Letra de 'Bruises', la última canción de August 08

You try to leave me in the dark

Starting to question who you are

I wish I knew you from the start

Instead I'm only seeing stars

All that ends with me walking

We don't owe each other nothing

Chapter's finished, I'm down with you

My heart's not broken it's just

Covered in bruises

With so many bruises

Scarred, scarred, scarred, scarred, scarred

Covered in bruises

With so many bruises

I saw the red flags before we could even start

Who dangles love at the cost of a trip to Mars?

Your body's calling, a vision, a work of art

As I get closer, Medusa is who you are

All that ends with me walking

We don't owe each other nothing

Chapter's finished I'm down with you

My heart's not broken it's just

Covered in bruises

With so many bruises

Scarred, scarred, scarred, scarred, scarred

Covered in bruises

With so many bruises

You are scarred

I am scarred

Let the car fog up

I can't pass you up

Nah nah, I won't gas you up

'Cause you say you don't need my love