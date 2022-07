Muere un hombre de 32 años durante un concierto de The Weeknd

The Weeknd, durante un concierto // Getty Images

La gira After Hours Til Daw de The Weeknd arrancó el viernes 14 de julio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia con un terrible accidente. Un hombre de 32 años falleció tras caerse desde una altura de 12 metros.

El hombre estaba subido a una escalera mecánica cuando se cayó accidentalmente y sufrió un traumatismo craneal extremo. Lo llevaron al Hospital Universitario Thomas Jefferson y lo declararon muerto unos minutos después de la medianoche.

Según un informe del Philadelphia Inquirer, el incidente ocurrió poco antes de las 10:50 p.m. cuando, al parecer, el concierto ya había terminado. La policía le dijo al Inquirer que investigaron el incidente y que la caída parece haber sido accidental sin “sospecha de juego sucio”. Los hechos aún se están investigando.

Una semana después del terrible suceso, ni el promotor de la gira ni el cantante se han pronunciado sobre el trágico accidente.