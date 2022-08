Muere Rafael F. Callejo, uno de los cuatro fundadores de Tam Tam Go!

El rock español se ha despertado de luto. Uno de los fundadores de la banda clásica Tam Tam Go!, Rafael Fernández Callejo, ha fallecido a los 65 años, dejando un enorme vacío en los fans del grupo y en el resto de integrantes.

Precisamente, el también miembro, Nacho Callejo, ha compartido un emotivo post en Instagram lamentando la pérdida y recordando lo importante que fue para él. "Querido Rafa , la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra del tirón fue Blackbird y fue gracias a ti porque tú la tocabas como los ángeles y mejor que el mismísimo Paul McCartney, ahí empezó todo".

El resto de integrantes lamentan la pérdida

Ha continuado indicando que "le dio una libertad que siempre le agradecerá mientras viva".

Nacho se ha mostrado totalmente desgarrado y ha querido hablar de algunos de los momentos que vivieron juntos: "Compusimos grandes canciones juntos que permanecerán en la memoria de muchas generaciones".

"Descansa en Paz amigo . Ojalá pudiéramos juntarnos en otra vida si la hubiera y volver a tocar en algún club Till there was You o This boy otra vez . Tú eras insuperable interpretando esas canciones . Hasta siempre Rafa", ha concluido.

Por su parte, Javi Campillo ha sido más breve, aunque no por ello menos emotivo: "Querido Rafa , que la tierra te acompañe..."

La historia de la banda

La banda Tam Tam Go! se formó en 1987 por Javier Ortiz, Rafa Fernández Callejo y los hermanos Nacho y Javier Campillo. Un año después, publican su álbum Spanish Romance y Espaldas mojadas.

Después de varios años de éxitos internacionales, decidieron descansar y sus sus caminos se separaron. Sin embargo, en 1999 los hermanos Campillo lanzan su disco Nubes y claros y en 2011 estrenan Miscelánea, que incluía sus grandes temas..