De Nebulossa a Megara: los españoles que han pasado por 'Una Voce Per San Marino'

Una Voce Per San Marino ha acogido a varios españoles en su seno, y esta vez será un grupo de nuestro país quien represente al microestado en Eurovisión 2024, pero no han sido los únicos que se han presentado a este certamen. Te contamos que cantantes nacionales se clasificaron en otras ediciones de festival.

Hace dos años que nació Una Voce Per San Marino, un festival en el que el microestado italiano escoge su representante para Eurovisión entre candidatos nacionales e internacionales.

La primera edición se celebró en el año 2022, en la que se participaron 106 aspirantes. Ahora en 2024 se han levado a cabo la tercera edición, y de 129 participantes, el grupo de metal español Megara se ha impuesto como ganador, y representará a San Marino en Eurovisión 2024.

Pero ellos no han sido los únicos españoles que han formado parte de este concurso: te contamos qué cantantes nacionales intentaron hacerse un hueco en el festival musical.

Nebulossa - Anoche

Este año representan a España en Eurovisión tras ganar el Benidorm Fest, pero en 2022 probaron suertes en San Marino. Mark y Mery presentaron dos propuestas, Glam y Anoche, pero se quedaron a las puertas de la última fase.

Verónica Romero - Army of love

Verónica Romero, exconcursante de Operación Triunfo, actuó en la cuarta semifinal con Army of love. Sin embargo, no logró clasificarse ni estar entre el grupo de posibles repescados.

Ferrán Fabà - Cita en el metaverso

Ferrán Fabá, actor y protagonista del musical We will rock you, inspirado en la banda sonora de Queen, tuvo su oportunidad en la segunda semifinal con su tema Cita en el metaverso. No logró clasificarse para la final.

Brandon Parasole - Affere

El primer español en salir al escenario en San Marino fue Brandon Parasole y lo hizo con su balada en italiano Affare. No obstante, fue eliminado.

Víctor Arbelo

Víctor Arbelo tenía que concursar en la cuarta semifinal, sin embargo, como contó en una entrevista, no pudo asistir debido a una fuerte gripe y fue directamente eliminado.

Megara - 11:11

El grupo de metal alternativo participó en Benidorm Fest 2023 y se quedó a las puertas de Eurovisión, pero quien la sigue la consigue, y en 2024 viajarán a Malmö para representar a San Marino.

¿Qué españoles veremos en Una Voce Per San Marino el año que viene?