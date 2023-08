Nelly Furtado, Timbaland y Justin Timberlake se unen de nuevo tras su legendaria canción 'Give it to me' | Getty Images

Desde hace unos días se rumoreaba una triple colaboración entre los tres artistas de Give it to me y recientemente han confirmado que están trabajando juntos.

A finales de julio pudimos ver que algo ya se estaba guisando entre los cantantes. Timbaland compartió una foto junto a Timberlake mientras estaban haciendo una videollamada con su compañera, Nelly Furtado. La descripción decía: “El equipo del sueño” y el fondo de la imagen era un estudio de grabación.

En menos de 24 horas el artista subía un primer adelanto de la canción, en la que vemos cómo mueve la cabeza al ritmo de la melodía que suena de fondo. En solo tres segundos podemos escuchar una frase del rapero que dice "Baby leaving" (Baby, me voy) y el comienzo de una parte de la artista canadiense que dice "I’ve been working" (he estado trabajando).

Etiquetando a ambos cantantes, Timbaland añadía el anuncio definitivo escribiendo “estamos de vuelta” y confirmando que el trío que reventó las listas en 2007 volvía a unir sus fuerzas de nuevo. Nelly Furtado tampoco se ha quedado atrás y ha subido hace unos días un storie a su cuenta de Instagram en el que se ve un archivo de audio que se llama "Nelly x JT x Timbo...". Blanco y en botella.

Carreras musicales

Nelly Furtado llevaba alejada de los escenarios desde octubre de 2017, al terminar su gira The Ride en Suiza. Se tomó un descanso de los focos mediáticos hasta este año, 2023, cuando además de anunciar la colaboración ha lanzado un sencillo.

Eat Your man, junto a Dom Dolla,sorprendió a los seguidores de Furtado, que recibieron el sencillo tras seis años sin apenas noticias de la artista. En mayo ya anunciaba su regreso con la portada de la canción, anunciando la fecha de lanzamiento el 2 de junio. El productor comentaba "No estáis preparados" y unos días más tarde también publicó una foto junto a la artista para promocionar el tema.

Justin Timberlake también lleva años sin sacar nueva música, pero su productor ha anunciado que su nuevo álbum está terminado, dispuesto a terminar con los cinco años desde que el cantante lanzó su último hit.

"El álbum es como FutureSex/LoveSounds pero nada demasiado pesado, simplemente te da lo que esperas de nosotros. La música es un deporte joven. Por supuesto, ambos hemos visto mucha vida, pero tienes que sacar al niño de 13 años de nuevo, ¿sabes? Teníamos canciones que tal vez eran demasiado complicadas, así que dijimos que queríamos que se sintiera como FutureSex... parte dos. Entonces, hicimos canciones que encajarán con eso", declaraba el cantante para Variety.

El rapero ha sido el único de los tres que ha seguido produciendo canciones como Intruded en 2021, Toc Toc en 2022 o Home to Another one en 2023.