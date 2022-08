Nicki Minaj consigue su primer número uno en solitario en EEUU con 'Super Freaky Girl'

Desde que debutó en 2004, Nicki Minaj lleva una extensa carrera musical a sus espaldas repleta de éxitos. Pero ahora, 12 años después de sus inicios y tras publicar más de un centenar de singles que han ido escalando arriba y abajo en Bilboard, la rapera ha conseguido su primer número uno en solitario.

Lo ha hecho con Super Freaky Girl, su nuevo single en el que recupera la base instrumental de Super Freak, el éxito de Rick James de 1981. Si bien no es la primera vez que Nicki consigue el número uno en Billboard, —ya que lo hizo con Trollz junto a 6ix9ine y cuando se unió al remix de Say So de Doja Cat—, es la primera vez que lo consigue con una canción en solitario.

De esta manera, Super Freaky Girl supone el primer single de una rapera en solitario que debuta en el número uno desde 1998, cuando Lauryn Hill consiguió debutar en el número uno con su canción Doo Wop (That Thing). Muy cerca estuvo Cardi B con Bodak Yellow en 2016, pero no se trató de un estreno directo al número uno, sino que su escalada hasta el primer puesto fue progresiva.

Nicki Minaj también ha publicado el remix de Super Freaky Girl (Roman Remix), pero en este tampoco hay artistas invitados. Roman es uno de los alter ego de la artista y es, básicamente, una versión extendida del single original.