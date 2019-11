Nicole Scherzinger anuncia el regreso de las Pussycat Dolls

La banda The Pussycat Dolls , que se separó en 2009, se reunirá de nuevo y cantará sus éxitos en una actuación muy especial en The X Factor. Nicole Scherzinger , la líder y vocalista del grupo, ha confirmado la noticia con el hashtag #PCDReunion y además, ha anunciado que este reencuentro también será con una gira de conciertos por Reino Unido e Irlanda en 2020 .

The Pussycat Dolls fue una de las bandas femeninas más exitosas de los 2000. En 2009 se separaron y ahora, una década después, volverán a reunirse.

Nicole Scherzinger ha sido la encargada de sorprender a los fans. Sin embargo, parece ser que Melody Thornton ha decidido no unirse a este reencuentro, ya que está centrada en su carrera en solitario. En su lugar estará Carmit Bachar, la artista que abandonó The Pussycat Dolls tras la gira del primer disco.

La publicación, compartida también en los perfiles oficiales del grupo con el hashtag #PCDReunion, anuncia que el 30 de noviembre, la girl band actuará en el talent show británico 'The X Factor', donde interpretará sus grandes éxitos, como 'When I Grow Up'.

Además, The Pussycat Dolls volverán a subirse a los escenarios con una gira de conciertos por Reino Unido e Irlanda durante el mes de abril de 2020.