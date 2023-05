Nil Moliner explica por qué escribió su canción 'Libertad': "Me sacó de mis pensamientos suicidas"

Hay algunas canciones que pasan a la historia y una de ellas es Libertad de Nil Moliner. El artista la sacó en su disco Un secreto al que gritar en 2021 y arrasó desde el primer momento y a día de hoy es uno de sus temas más populares.

Tiene una letra muy emotiva y positiva y para analizarla, el catalán ha dado una entrevista para El País y ha explicado que le llevó a escribirla: "Me salvó la vida literalmente porque me sacó de mis pensamientos de suicidarme".

"Era primavera y recuerdo una sensación bastante top. Recuerdo pensar: 'mañana tengo concierto, ahora me voy a tomar unas cervezas con mis amigos, estoy componiendo la música que me gusta... Qué genial la vida, cómo mola, ¿no?' Me sentía eufórico. Llegué a casa y salió Libertad", ha reconocido emocionado.

La primera opinión de Nil Moliner de 'Libertad'

También ha destacado que cuando empezó con los primeros acordes, no sabía que saldría. "Me venía a la cabeza un vikingo con la jarra bailando", ha dicho. Aunque esto no le gustaba porque le parecía "muy raro".

"Me da miedo que estar mal sea un poco postureo. Creo que, a veces, cuesta reconocer que estamos bien. Así que animo a la gente que esté viviendo épocas bonitas a que lo diga porque se contagia y es precioso", ha señalado Nil.

Y ha concluido afirmando que le gusta que pueda servir a otras personas: "Hay gente que me ha dicho que esta canción les ha sacado de pensamientos suicidas. No estoy preparado para recibir estos comentarios. Impacta mucho que, de repente, ayudes así a una persona. No quiero sentir esa responsabilidad".

