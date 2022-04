Noel Gallagher carga contra Harry Styles: "No tiene nada que ver con la música"

Noel Gallagher tiene muy clara su opinión sobre Harry Styles . El exmiembro de Oasis, que ya atacó en 2017 al ex de One Direction, ha cargado contra su música y, ya de paso, contra los concursos de talentos.

A Harry Styles le ha salido un enemigo. El cantante, cuyo tercer disco verá la luz el 20 de mayo, ha sido duramente atacado por Noel Gallagher.

El cantante británico de 54 años no se ha cortado a la hora de criticar al exmiembro de One Direction, que el pasado viernes 1 de abril lanzó la canción As IT Was, y ha asegurado que no tiene talento.

En la crítica, que recoge la columna Wired del Daily Star, Gallagher insiste en que el repertorio de Styles no tiene valor artístico y ataca a los concursantes de programas de talentos como él.

"The X Factor es un programa de televisión, no tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver en absoluto, así que cualquier cosa que haya surgido de allí no tiene nada que ver con la música

No me digas que Harry Styles está ahora en una habitación en algún lugar escribiendo una canción. Con suerte, estará rodeado de un montón de chicas. Te puedo asegurar que no está con una guitarra acústica en sus manos mientras trata de componer alguna melodía".

Gallagher se refiere con esta crítica a la participación de Harry Styles y la banda One Direction en el programa de talentos The Factor X. Concursaron en 2010 y quedaron terceros.

La audición de Harry Styles 'The Factor X' en 2010

Noel ya atacó a Harry

No es esta la primera vez que el exmiembro de Oasis ataca a Harry Styles. En 2017 ya se había burlado del single Sign of The Times, del que dijo que “un gato podría escribirlo en 10 minutos”.

“La gente de mi edad se ha dejado llevar, son idiotas gordos, calvos y con tatuajes que se desvanecen. Se sientan en su garaje y escriben cosas como Sign Of The Times para Harry Styles. ¡Lo cual, francamente, mi gato podría haber escrito en unos 10 minutos!", dijo el de Manchester.

Lo curioso es que su hermano Liam y su pareja, Sara MacDonald, no compartieron su opinión de la canción. Liam aseguró que tenía “partes interesantes”, mientras que su mujer le dijo que le “hacía recordar a Prince”. “Sin siquiera escucharla, puedo asegurarles que no es como Prince”, sentenció entonces Noel.