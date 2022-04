Harry Styles desvela de quién es la voz de niña que se escucha en 'As It Was', su nueva canción

Harry Styles en 'As It Was' // YouTube

Harry Styles acaba de lanzar As It Was , el primer adelanto de su nuevo disco y ya está petándolo con su melodía. De hecho, los fans han empezado a plantearse de quién es la voz de niña que se escucha al inicio de la canción y el cantante ha respondido.

Harry Styles ha vuelto por la puerta grande con As it was. Esta nueva canción no es nada más y nada menos que el primer sencillo de los 13 temas que darán forma a Harry's House, su nuevo disco que verá la luz el próximo 20 de mayo.

Un tema en el que el cantante británico se abre en canal para, según apuntan los fans, hablar de su historia de amor con Olivia Wilde. Así lo demuestra con la letra de esta canción, en la que también hace referencia a una relación a distancia como la que la actriz, de 38 años, y el músico mantienen desde hace casi dos años.

De hecho, son muchos los fans del intérprete de Watermelon Sugar que aseguran que As it was es toda una declaración de intenciones sobre el futuro de su romance.

Y es que en su canción Styles hace referencia a una mujer que "deja America, dos niños la siguen", lo que ha hecho que muchos de sus fans empiecen a plantearse la posibilidad de que la directora estadounidense deje su país para mudarse a Londres junto al británico.

¿De quién es la voz de niña que suena en As it was?

Otro detalle en el que muchos de los seguidores de Harry Styles han reparado es en la voz que suena al principio de la canción: una voz de niña que dice "Vamos, vamos, Harry, queremos darte las buenas noches".

Pocas horas después del lanzamiento de la canción, comenzó a especularse con la teoría de que esta voz podría ser la de uno de los hijos de Olivia Wilde, fruto de su relación con el también actor Jason Sudeikis. Sin embargo, ahora el intérprete ha descartado esta opción y ha revelado quién está detrás de este bis.

Según el propio Harry Styles ha explicado, la pequeña que canta en As it was no es otra que su ahijada Ruby, hija del productor Ben Winston, con el que el británico coincidió en su etapa en One Direction y con el que mantiene una gran relación.

"Ella tenía la costumbre de llamarme todas las noches antes de acostarse y una noche no le respondí y me hizo saber que no estaba nada contenta conmigo. Así que un día desenterré su mensaje de voz cuando estaba en el estudio y lo puse al comienzo de la canción y me encantó, así que se quedó y espero que cuando sea mayor, le guste y disfrute grabándolo", explicó Harry en el programa de la BBC Radio 2 The Zoe Ball Breakfast Show.