Nuevo y controvertido vídeo para 'Lay me down' de Sam Smith

Sam Smith estrena un emotivo vídeo para la canción Lay me down, que empieza en un funeral para mostrarnos a modo de flashback como el fallecido es la pareja del cantante enseñándonos su boda.

Sam Smith en el videoclip de Lay me down / europafm.com

Sam Smith es uno de los cantantes de moda en el mundo pop después de haberse hecho conocido con su canción Stay with me y ahora, después de regrabarla y escogerla como nuevo single de su disco In the Lonely Hour, ha estrenado el videoclip para Lay me down.

El video en cuestión, dirigido por Ryan Hope, es deliberadamente emotivo, y empieza con Sam cantando en un concurrido funeral, con su dolor retumbando en toda la iglesia. Luego se revela una boda en la que Smith se casa con otro hombre. Los invitados, ahora vestidos de blanco, celebran y aplauden a la pareja. La cinta pretende dar la sensación de flashback, mostrando que lo mejor y lo peor, la luz y la oscuridad, se pueden dar en un mismo sitio. Así también, en las iglesias se pueden llevar a cabo muchos tipos de situaciones, también el matrimonio entre dos hombres.

Smith, de homosexualidad declarada, publicó este mensaje en su página de Facebook: "Queridos, aquí tienen el enlace al videoclip de Lay me down. Esta canción tiene un lugar especial en mi corazón. Con este vídeo Ryan Hope, el director, y yo hemos decidido hacer una declaración y mostrar algo en que ambos creemos apasionadamente. Este vídeo muestra mis sueños que algún día hombres y mujeres homosexuales, y hombres y mujeres transgénero alrededor del mundo, como nuestros amigos y familiares heterosexuales, puedan casarse bajo cualquier techo, en cualquier ciudad, en cualquier poblado, en cualquier país. Espero que les guste. Los quiero a todos".

El propio cantante, en una entrevista con Rolling Stone, comentó que mientras se grababa el videoclip en la iglesia de St. Margaret, en las afueras de Londres, el sacerdote les dijo que "estamos yendo contra las reglas haciendo esto", lo cual le pareció perfecto para mostrar en el video.