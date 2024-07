El nuevo récord de Taylor Swift: "Nunca había pasado, ¡ni de lejos!"

Te interesa Así ha cambiado Taylor Swift a lo largo de los años

Taylor Swift sigue demostrando que es una de las artistas más laureadas del momento, o al menos así lo demuestra su último hito.

La cantante estadounidense, a sus 34 años, ha conseguido un nuevo récord gracias aThe Tortured Poets Department, el onceavo álbum de estudio de su carrera musical. Se ha convertido en el único disco de una artista femenina en pasar sus primeras doce semanas en el primer puesto del Billboard 200, la prestigiosa lista de éxitos musicales en Estados Unidos.

Según informa Billboard, Taylor Swift ha superado a Whitney Houston y a sí misma, ya que sus anteriores álbumes Fearless y 1989 consiguieron estar once semanas en lo más alto de la lista. Ahora, The Tortured Poets Department comparte récord solo con otros dos discos: One Thing at a Time de Morgan Wallen y Songs in the Key of Life de Stevie Wonder.

Sobre este nuevo éxito se ha posicionado Taylor Swift en su último post en Instagram, donde reúne más de 283 millones de seguidores.

"También quería decir a todos los que han apoyado a The Tortured Poets Department que estoy totalmente impresionada por lo que habéis hecho: se mantuvo en el número uno durante las doce primeras semanas de su lanzamiento, y eso nunca le había pasado a uno de mis álbumes, ¡ni de lejos!", ha escrito. Y, al final, se ha dirigido a sus fans: "Sois los mejores".

Más críticas a Taylor Swift

Este anuncio ha reavivado las críticas hacia la estadounidense por darle tanta importancia a los récords y a los resultados numéricos de su música. Además, las redes sociales también la critican por publicar demasiadas versiones diferentes de un mismo álbum para vender más, como así ha hecho con The Tortured Poets Department.

"Chica, date las gracias a ti misma por esas 96 variantes que lanzaste cada semana para mantenerte en el número uno en Billboard", ha escrito en tono hiperbólico un usuario de X (antes Twitter), cuyo tuit reúne cuatro mil me gustas.