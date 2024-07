Coldplay le dedica una canción a Taylor Swift en un concierto

Te interesa Coldplay rinde homenaje a las personas sordomudas en el videoclip de 'feelslikeimfallinginlove'

Coldplay continúa con su gira Music of the Spheres World Tour, que comenzó en marzo de 2022 y que terminará a finales de 2024. Su última cita con el público ha tenido lugar este sábado 20 de julio en la ciudad alemana Düsseldorf, donde darán dos shows más los días 21 y 23.

Esto ha coincidido en espacio y tiempo con la aclamada gira de Taylor Swift, The Eras Tour. La artista estadounidense acaba de pasar por la ciudad alemana Gelsenkirchen, a menos de 50 minutos en coche de Düsseldorf. Allí ha dado tres conciertos, el último de ellos el viernes 19 de julio; un día antes del primer concierto de Coldplay en Alemania.

Chris Matin, el vocalista de Coldplay, ha aprovechado esta coincidencia para dedicarle una canción y unas palabras a Taylor Swift. Y el tema elegido no podía ser otro que Everglow.

¿Por qué 'Everglow'?

Everglow es una de las canciones más emotivas y especiales de la banda, que forma parte del disco Head Full of Stars, publicado en el año 2015. Su letra trata sobre aprender a dejar a ir a una persona que quieres porque eso es lo mejor para ella, aunque no lo sea para ti.

El principio de la canción dice: "Oh, dicen que la gente viene, dicen que la gente va / Este diamante en particular era muy especial / Y aunque te hayas ido, y el mundo no lo sepa / Todavía te veo, celestial / Y debería, pero no puedo dejarte ir".

Es habitual que la banda aproveche la interpretación de esta canción para crear un ambiente emocionante entre el público. Por ejemplo, el año pasado Chris Martin subió al escenario a dos fans mientras cantaba Everglow en su concierto en Coímbra.

Las palabras de Chris Martin, vocalista de Coldplay

Antes de empezar a cantar el tema, Chris Matin le ha dedicado unas palabras a Taylor Swift y al público presente.

"Esto es para Taylor Swift, porque se ha ido de la ciudad. ¡Esto es para todos los que hoy os sentís tristes porque Taylor ha tenido que irse a la siguiente ciudad! Cantamos esta canción de amor y se la enviamos a Taylor dondequiera que esté", ha dicho.