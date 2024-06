Taylor Swift cumple 18 años de carrera: las 5 canciones que definen su discografía

A sus 34 años, la artista estadounidense Taylor Swift celebra hoy el 18 aniversario de su carrera musical. El 19 de junio de 2006 veía la luz su primera canción en el mercado: Tim McGraw, un avance de su álbum debut. Desde entonces, la cantante ha cosechado grandes éxitos a nivel mundial que le están permitiendo homenajear toda su discografía en su gira internacional The Eras Tour.

Durante todos estos años, la artista ha conseguido 52 nominaciones a los Premios Grammy, la entrega de premios de mayor prestigio en la industria musical. De ellas, Swift ha conseguido alzarse con 14 victorias que la sitúan como la sexta artista femenina con más galardones de la historia.

En Europa FM, queremos celebrar el aniversario de su carrera musical haciendo un breve repaso por toda su discografía a través de 5 canciones.

You Belong With Me (2008)

En 2008, la artista publicó Fearless, su segundo álbum tras su debut como artista. You Belong With Me es la canción más popular de esta primera etapa de Taylor Swift como cantante estadounidense, joven y country. Después, paulatinamente, fue fusionando este estilo con sonidos pop más comerciales. Así, tras su tercer álbum Speak Now compuesto casi íntegramente por ella, llegaba su salto al mainstream.

All Too Well (2012)

Su cuarto álbum Red, aunque aún mantenía la esencia country de Swift, consolidó a la artista en el panorama pop internacional con éxitos como I Knew You Were Trouble., 22 o We Are Never Ever Getting Back Together. Aun así, la canción que de verdad marcó esta etapa fue la balada a piano All Too Well, de la que nueve años después publicaría una versión extendida de diez minutos acompañada de un videoclip en forma de cortometraje.

Shake It Off (2014)

Dos años después, la estadounidense extendería su posicionamiento en la industria con su mayor éxito hasta la fecha: Shake It Off, un himno contra el hateque reúne casi tres mil millones y medio de visualizaciones en YouTube, situándose como uno de los vídeos musicales más vistos de la plataforma.

La canción forma parte de su quinto disco 1989, que incluye otros temas destacados como Blank Space, Style, Bad Blood o Wildest Dreams, donde la artista hacía referencia a algunas de sus relaciones amorosas (como la que mantuvo con Harry Styles) o a la polémica que vivió con Katy Perry.

Look What You Made Me Do (2017)

Y llegamos a la etapa más oscura y polémica de la artista. Look What You Made Me Do es el tema más conocido de su sexto álbum Reputation, el cual estrenó después de estar desaparecida durante un año como consecuencia de su conflicto con Kanye West y Kim Kardashian.

Taylor Swift decidió alejarse del foco mediático tras recibir el castigo de un público que la insultaba incesantemente llamándola "serpiente". Con este disco, la artista se reapropió del insulto y contó su versión de todo lo ocurrido a través de la música. Y recuperó el cariño de sus seguidores.

Cruel Summer (2019)

Desde Reputation, la artista ha publicado cinco álbumes de estudio y cuatro regrabaciones de sus anteriores discos. Resumir los últimos cinco años de la carrera de Taylor Swift es complejo e implica hablar del romanticismo de Lover, del intimismo de folklore y evermore, del pop disfrutón de Midnights o de la nostalgia de su último disco, The Tortured Poets Department.

También es fundamental mencionar el éxito de sus regrabaciones, por las que la artista está recuperando la propiedad de su música que le arrebató Scooter Braun. Pero si hay una canción que ha marcado esta última etapa de la estadounidense, esa es Cruel Summer, la cual reúne más de dos millones de reproducciones en Spotify y cosecha los gritos más eufóricos del público de The Eras Tour.

El futuro de la carrera de Taylor Swift tomará otro rumbo una vez finalice su gira en diciembre de este año y publique sus dos últimas regrabaciones: la del disco debut y la de Reputation. ¿Qué pasará cuando su carrera musical cumpla 20 años?