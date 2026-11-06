Olivia Rodrigo da la bienvenida a la Navidad con 'Take Me Home (4 Christmas)'

¡Llegó la Navidad para Olivia Rodrigo!

La cantante ha dado la bienvenida a las fiestas con su primera canción de temática navideña, Take Me Home (4 christmas), que llega este viernes con un divertido videoclip protagonizado por la actriz Cynthia Nixon (Sexo en Nueva York) y el cómico Ben Marshall.

El pelirrojo se convierte en novio de Olivia Rodrigo en el vídeo de la canción, en la que la intérprete de good 4 u pide a su chico que la lleve a casa de sus padres por Navidad para formalizar su relación.

La madre del chico es la actriz de Sexo en Nueva York, que recibe a la joven con los brazos abiertos y la implica en las tradiciones navideñas familiares, con ugly sweaters, fotos de familia y casas de jengibre. Juntas recrean paso a paso la letra de la canción.

“Escribí esta canción el verano pasado ¡y me hace mucha ilusión que por fin se acerque la época navideña para poder compartirla con vosotros, jaja! ¡Un saludo enorme a Ben Marshall y Cynthia Nixon, mis pelirrojos favoritos por excelencia, que están absolutamente increíbles en este video! ¡¡¡Feliz Navidad a todos!!!”, dice la cantante en Instagram, donde ha compartido una galería de fotos del rodaje.

Take Me Home (4 christmas) es la primera canción de temática navideña de Olivia Rodrigo, aunque no la primera vez que canta a la Navidad. En 2020 hizo una cover de River, un clásico de de Joni Mitchell, para un especial navideño de la serie High School Musical: The Musical: The Series.

La letra en español de 'Take Me Home (4 christmas)'

[Intro]

Muy bien, woo

[Verso 1]

Es la tercera vez en esta semana que he venido a este bar

Tocando "Joy to the World" en una guitarra eléctrica

Y ya nos tomamos tres cervezas y cierran en diez

Oh, chico, ¿no sabes qué tipo de chica he sido?

He sido paciente, alegre y amable

Y he estado esperando demasiado tiempo

[Coro]

Quiero que me lleves a casa

Y no para que podamos bеsarnos

Quiero que me llеves a casa

Llévame a la casa de tus padres

Quiero que me lleves a casa

Demuéstrame un compromiso serio

Quiero que me lleves a casa

Si, vamos, llévame a casa en navidad

[Post-Coro]

Vamos, llévame a casa en navidad

Vamos, llévame a casa en navidad

[Verso 2]

Nos despertamos tarde, pero a tu mamá no le importa

Y me vio por accidente en ropa interior (Ah)

Ahora toda tu familia está buscando bajo el árbol

Oh, mira eso, un montón de regalos que vienen de mi parte

Porque soy muy considerada y alegre y amable

Y estaba esperando por demasiado tiempo

[Coro]

Quiero que me lleves a casa

Y no para que podamos besarnos

Quiero que me lleves a casa

Llévame a la casa de tus padres

Quiero que me lleves a casa

Demuéstrame un compromiso serio

Quiero que me lleves a casa

Si, vamos, llévame a casa en navidad

[Post-Coro]

Vamos, llévame a casa en navidad

Vamos, llévame a casa en navidad

[Puente]

Quiero emborracharme con tu mamá y tu papá

Sería la nuera más genial

Ir a un brunch de resaca contigo y tu hermana

Tus exes tuvieron el verano

Tus exes tuvieron el verano, pero chico, yo tengo el invierno

Quiero emborracharme con tu mamá y tu papá (Les deseo felices fiestas)

Sería la nuera más genial (Desde la casa de los padres de mi novio)

Ir a un brunch de resaca contigo y tu hermana (Podaré el árbol y hornearé el pan de Navidad)

Tus exes tuvieron el verano, pero chico, yo tengo el invierno (Siempre y cuando tu abuela crea que soy genial)

[Outro]

Feliz Navidad

Y un feliz Año Nuevo, woo

Pensé que vendrías a mi casa por navidad este año