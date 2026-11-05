Guía para comprar entradas de Ultraligera en Madrid: cómo conseguir el código de la preventa

"No os perdáis el concierto más increíble que hayamos dado hasta la fecha", escribió Ultraligera al anunciar su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid, que tendrá lugar el jueves 9 de septiembre de 2027.

Con este espectáculo, la banda de rock alternativo actuará en su ciudad ante miles de personas, pues el recinto tiene una capacidad máxima para más de 15.000 personas. Sobre el escenario estarán Gisme, Coque Fernández, Santi Urruela y Martín Aparicio.

Cómo funciona la preventa

En redes sociales, Ultraligera ha detallado cada paso necesario para comprar las entradas de su concierto en Madrid durante la preventa. A continuación, detallamos cada paso a seguir:

Para tener acceso a la preventa, hace falta registrarse en un enlace que estará disponible a partir del viernes 6 de noviembre a las 12:00 . El link se podrá encontrar en ultraligera.com y en Fever . No te retrases en rellenar el formulario, pues el plazo para hacerlo termina el lunes 9 de noviembre a las 23:59.

que estará disponible . El se podrá encontrar en y en . No te retrases en rellenar el formulario, pues el plazo para hacerlo termina el lunes 9 de noviembre a las 23:59. Si te has registrado, recibirás un código para acceder a la preventa durante la mañana del martes 10 de noviembre.

para acceder a la preventa durante la mañana del martes 10 de noviembre. La preventa estará disponible desde el martes 10 de noviembre a las 12:00 hasta el miércoles 11 de noviembre a las 23:59. Y también se podrá acceder a ella desde ultraligera.com y Fever.

"¡No te despistes! El número de entradas disponibles durante la preventa es limitado", alerta la página web del grupo.

Cuándo es la venta general

Una vez terminada la preventa, la venta general empezará el jueves 12 de noviembre a las 12:00 a través de ultraligera.com, Fever y Baila.fm.

De momento, no hay información oficial sobre los precios de las entradas.