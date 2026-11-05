¿Cuánto cuestan las entradas de U2 en España? Los precios para sus conciertos de 2027

U2 en Seúl (Corea del Sur) en 2019 | Han Myung-Gu / WireImage vía Getty Images

Tras anunciar conciertos en Latinoamérica y Europa, U2 por fin desvela las fechas en España de su gira mundial The Greatest Show on Earth World Tour. En total, el grupo actuará tres noches del mes de mayo de 2027 en Barcelona y Sevilla.

Fechas y ciudades de U2 en España

Jueves, 13 de mayo - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys

- Estadi Olímpic Lluís Companys Sábado, 15 de mayo - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys

- Estadi Olímpic Lluís Companys Sábado, 22 de mayo - Sevilla - Estadio La Cartuja

Precios de U2 en Barcelona y Sevilla

Según los datos oficiales de Live Nation, los precios de las entradas de U2 en Barcelona y Sevilla van de los 255 € a los 85 €:

Red Zone : 181,50 €

: 181,50 € Inner Circle : 181,50 €

: 181,50 € Pista general : 181,50 €

: 181,50 € Grada 1 : 255,00 €

: 255,00 € Grada 2 : 204,00 €

: 204,00 € Grada 3 : 170,00 €

: 170,00 € Grada 4 : 113,50 €

: 113,50 € Grada 4 PMR : 113,50€

: 113,50€ Grada 5: 85,00 €

Todos los precios incluyen gastos de gestión e impuestos, aunque Ticketmaster aplica un cargo de 2 € por transacción no incluido en el precio.

Mapa orientativo del Estadi Olímpic Lluís Companys para U2 | Ticketmaster

Mapa orientativo del Estadio La Cartuja para U2 | Ticketmaster

Para la venta, está activada la modalidad Platinum, que es "un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta". "Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP", informa Live Nation.

Cómo funciona la preventa y cuándo es

Para acceder a la preventa de entradas de U2 en Barcelona y Sevilla, tienes que rellenar el formulario de Live Nation disponible en este enlace. Esta preventa para los registrados en livenation.es estará disponible desde el jueves 12 de noviembre a las 10:00 (con sala de espera a las 09:30).

Antes, el grupo habrá llevado a cabo otras preventas exclusivas:

Preventa exclusiva para los suscriptores de U2.com que ya eran miembros de pago antes del 25 de septiembre. Del lunes 9 de noviembre a las 10:00 hasta el miércoles 11 de noviembre a las 22:00.

que ya eran miembros de pago antes del 25 de septiembre. Del lunes 9 de noviembre a las 10:00 hasta el miércoles 11 de noviembre a las 22:00. Preventa exclusiva para compradores del álbum en su web o titulares de tarjetas Visa. Del miércoles 11 de noviembre a las 10:00 hasta ese mismo día a las 22:00.

La venta general

La venta general de entradas de U2 para sus conciertos en España empieza el viernes 13 de noviembre a las 10:00, aunque la sala de espera abre a las 09:30. Se pueden adquirir en Ticketmaster, Live Nation, El Corte Inglés o la página web oficial del grupo.

Se prevé una demanda alta, por lo que la disponibilidad en la venta general podría ser limitada. Por eso, se recomienda intentarlo primero en las preventas.