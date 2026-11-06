Vota por tu favorito en la encuesta de Pueblos especiales | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Toca votar y toca elegir al pueblo que merece entrar esta semana en la lista de los más molones de España.

Cinco localidades compiten en esta ocasión por hacerse un hueco en la selección rural de Cuerpos especiales y sumarse a Tineo (Asturias) y Peñafiel (Valladolid), últimos en incorporarse a la lista de Pueblos especiales.

Los candidatos esta vez nos llevan a recorrer rincones muy distintos de España, desde Cantabria a Valencia, pasando por Badajoz, Álava y Navarra.

Beges (Cantabria) la puerta más desconocida al Parque Nacional de los Picos de Europa, es la primera parada de este viaje que continúa en Villar de Arzobispo (Valencia), famoso por tener entre sus vecinas a muchas Paces.

De ahí saltamos al municipio alavés de Luiaondo, donde se encuentra el árbol malato que delimita el territorio de Vizcaya, y a Cabeza de Vacas, en Badajoz, famosa por sus paisajes, su gente y las rutas de senderismo.

La última parada de este viaje y última candidata en la encuesta es Fustiñana, en Navarra, conocida por las fiestas en honor a la Virgen de La Peña de noviembre.

¿Cuál crees que debe ganar esta vez? Vota en nuestra encuesta y descubre al pueblo ganador el lunes 9 de noviembre a las 9:00 horas. Y si quieres que tu pueblo también participe. Manda un mensaje al 619 441 746. ¡El equipo de Cuerpos especiales te espera!