Vota por tu favorito en la encuesta de 'Pueblos especiales'
¡Llegó el momento de votar! Cinco localidades se enfrentan esta semana en Pueblos especiales. ¿Cuál merece llevarse la victoria? Vota y ayúdanos a seguir confeccionando la lista de pueblos más molones de España.
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
Toca votar y toca elegir al pueblo que merece entrar esta semana en la lista de los más molones de España.
Cinco localidades compiten en esta ocasión por hacerse un hueco en la selección rural de Cuerpos especiales y sumarse a Tineo (Asturias) y Peñafiel (Valladolid), últimos en incorporarse a la lista de Pueblos especiales.
Los candidatos esta vez nos llevan a recorrer rincones muy distintos de España, desde Cantabria a Valencia, pasando por Badajoz, Álava y Navarra.
Beges (Cantabria) la puerta más desconocida al Parque Nacional de los Picos de Europa, es la primera parada de este viaje que continúa en Villar de Arzobispo (Valencia), famoso por tener entre sus vecinas a muchas Paces.
De ahí saltamos al municipio alavés de Luiaondo, donde se encuentra el árbol malato que delimita el territorio de Vizcaya, y a Cabeza de Vacas, en Badajoz, famosa por sus paisajes, su gente y las rutas de senderismo.
La última parada de este viaje y última candidata en la encuesta es Fustiñana, en Navarra, conocida por las fiestas en honor a la Virgen de La Peña de noviembre.
¿Cuál crees que debe ganar esta vez? Vota en nuestra encuesta y descubre al pueblo ganador el lunes 9 de noviembre a las 9:00 horas. Y si quieres que tu pueblo también participe. Manda un mensaje al 619 441 746. ¡El equipo de Cuerpos especiales te espera!
Elige al ganador de la semana en Pueblos especiales
- 1
Beges (Cantabria)
Población - 62 habitantes censados | Reclamo - Tienen tres días de fiesta en agosto: el Día de la Asunción, San Roque y San Roquín, que no existe en el santoral | Otras cosas típicas - Es la puerta menos conocida al Parque Nacional de los Picos de Europa y es un pueblo con ganadería tradicional extensiva. | Gentilicio - bejesanos
- 2
Fustiñana (Navarra)
Población - 2.445 habitantes | Reclamo - las fiestas en honor a la Virgen de La Peña de noviembre | Otras cosas típicas - su historia de 900 años, la agricultura y ganadería y su congeladora, la más grande de Europa | Gentilicio - fustiñanero y fustiñanera
- 3
Villar del Arzobispo (Valencia)
Población - 3.800 habitantes | Reclamo - la mayoría de las vecinas son Maripaz, Paz o Paz María porque la patrona es la Virgen de la Paz | Otras cosas típicas - sus 22 bares, los dos carnavales y la olla churra | Gentilicio - villarenco y villarenca
- 4
Cabeza la Vaca (Badajoz)
Población - 1.200 habitantes | Reclamo - el carácter de las personas y la hospitalidad de sus vecinos | Otras cosas típicas - las rutas de senderismo (en la Sierra de Tentudía), la feria de la castaña y los bares | Gentilicio - cabezalavaqueño y cabezalavaqueña.
- 5
Luiaondo (Álava)
Población - 800/900 habitantes | Reclamo - el árbol malato, que delimita el territorio de Vizcaya | Otras cosas típicas - tres bares, su ubicación en el valle de Ayala y las rutas de senderismo | Gentilicio - luiaondoar