Olivia Rodrigo desvela la inspiración para su nuevo disco 'GUTS': "Significa valentía e intuición"

Olivia Rodrigo ultima los detalles para el lanzamiento de GUTS, su segundo disco después de SOUR. El álbum se estrena el próximo 8 de septiembre y por el momento solamente ha visto la luz la canción Vampire.

Para este tema, la intérprete se inspiró en la famosa saga de Crepúsculo, en el que canta en mitad de un bosque lleno de neblina hasta que, de repente, la sangre se convierte en la protagonista de la escena. Se trata de una balada pop en la que la artista le canta a ese amor nocivo que absorbe toda la energía, que "te chupa la sangre", de ahí el título de la canción.

La estadounidense ha concedido una entrevista en Apple Music en la que ha hablado del origen de la canción y ha explicado que la compuso en diciembre de 2022 y su objetivo era "hacer un single que fuera in crescendo todo el tiempo y que reflejara la rabia contenida que sientes en alguna situación".

"Siempre me han obsesionado mucho las canciones que son muy dinámicas. Mis canciones favoritas son altas y bajas, te atrapan y te vuelven a soltar", ha remarcado.

El significado de 'GUTS', el título del disco

Sobre el estreno de GUTS, Olivia ha detallado que han buscado "hacer algo que se notara fresco y nuevo pero sin apartarse completamente de su anterior disco". Incluso ha apuntado: "Para mí, es una progresión natural, un paso adelante natural en mi vida, mi sonido y mi música".

Ha revelado en qué se inspiró para el título del álbum, ya que en inglés significa 'entrañas o vísceras' pero también 'valor' y es precisamente este doble mensaje el que gustó a la intérprete de Good 4 u: "Significa valentía, pero también significa intuición, como escuchar a tu instinto (a tus tripas)".

"Me dije: 'Quiero que el próximo sea GUTS'. Lo tenía en mi cabeza. Cuatro letras, todo en mayúsculas, como SOUR. Creo que es una palabra interesante. La gente la usa en muchos contextos, creo que es un término realmente interesante", ha reflexionado.

Las inseguridades de Olivia Rodrigo al componer

A pesar de que ahora está muy emocionada con este lanzamiento, lo cierto es que cuando comenzó a componerlo se veía muy insegura: "No podía sentarme al piano sin pensar en lo que iban a pensar los demás sobre lo que estaba tocando".

"Cantaba cualquier cosa y me quedaba pensando: '…pero la gente dirá esto o lo otro, la gente especulará sobre lo que sea?'. Esta es una mentalidad terrible, para ser sincera. Tuve esa mentalidad durante mucho tiempo y no fue hasta que cambié esa forma de pensar y me dije solo tengo que hacer la música que a mí me gustaría escuchar en la radio", ha definido.

Han pasado dos años desde el lanzamiento del anterior disco y la artista ha destacado que ahora se ve más madura y preparada en la música. "Cuando saqué Driver's License hace dos años, obviamente estaba nerviosa y asustada, pero creo que ahora es algo diferente. Tengo suerte de estar en una posición diferente a la de entonces, así que todo es distinto ahora".