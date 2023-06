Olivia Rodrigo estrena 'Vampire', el primer sencillo de 'GUTS', entre niebla y sangre

Olivia Rodrigo está de vuelta.

Tras dos años después del lanzamiento de disco debut, la artista ha publicado Vampire, el primer sencillo de su próximo álbum de estudioGUTS, donde veremos a una Olivia con más tablas en el mundo de la música.

La intérprete se ha inspirado en la famosa saga de Crepúsculo para este tema, en el que canta en mitad de un bosque lleno de neblina hasta que, de repente, la sangre se convierte en la protagonista de la escena. El videoclip está dirigido por Petra collins, quien se ha encargado de anteriores proyectos de Rodrigo como Brutal y Good 4 you.

Vampire es una balada pop en la que la artista la que le canta, de una manera más adulta, a ese amor nocivo que que absorbe toda la energía, que "te chupa la sangre", de ahí el título de la canción. Y no solo en la letra, también se puede apreciar una madurez vocal en este nuevo sencillo.

Su pasión por la saga vampírica

Rodrigo es una gran admiradora de la cultura pop de los 2000 y en numerosas ocasiones se ha confesado que Crepúsculo es su película favorita.

En junio de 2021 la actriz de High School Musical: The Musical: The Serie publicó un post en Instagram en el que presumía de bolso con las caras de Bella y Edward —protagonistas de la saga vampírica— estampadas en él.

Asimismo, la intérpete de Drivers License compartió en sus redes un vídeo cantando una canción que sus fans nombraron como Twilight Song (La canción de Crepúsculo) que estaba inspirada en los protagonistas del filme.

"Esta soy yo teniendo un bloqueo de inspiración y escribiendo una canción pop sobre Bella Swan mudándose a Formks y conociendo a Edward Cullen en un laboratorio de ciencias", escribió la cantante en la descripción del vídeo.

LETRA DE VAMPIRE

Hate to give the satisfaction asking how you're doing now

How's the castle built off people you pretend to care about?

Just what you wanted, look at you, cool guy, you got it

I see the parties and the diamonds sometimes when i close my eyes

Six months of torture that you sold as some forbidden paradise

I loved you truly, gotta laugh at the stupidity

'Cause I've made some real big mistakes

But you make the worst one look fine

I should've known it was strange

You only come out at night

I used to think I was smart

But you made me look so naive

The way you sold me for parts

As you sunk your teeth into me, oh

Bloodsucker, famefucker

Bleeding me dry like a goddamn vampire

Every girl i ever talked to told me you were bad, bad news

You called them crazy god i hate the way i called them crazy too

You're so convincing

How do you lie without flinching?

(How do you lie, how do you lie, how do you lie?)

Oh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill

Can’t figure out just how you do it and god knows i never will

Went for me and not her

'Cause girls your age know better

'Cause I've made some real big mistakes

But you make the worst one look fine

I should've known it was strange

You only come out at night

I used to think I was smart

But you made me look so naive

The way you sold me for parts

As you sunk your teeth into me, oh

Bloodsucker, famefucker

Bleeding me dry like a goddamn vampire

You said it was true love

But wouldn't that be hard?

You can't love anyone

'Cause that would mean you had a heart

I tried you help you out, now I know that I can't

'Cause how you think’s the kind of thing

I'll never understand

'Cause I've made some real big mistakes

But you make the worst one look fine

I should've known it was strange

You only come out at night

I used to think I was smart

But you made me look so naive

The way you sold me for parts

As you sunk your teeth into me, oh

Bloodsucker, famefucker

Bleeding me dry like a goddamn vampire