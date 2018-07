El artista Olly Murs estrena videoclip de su último sencillo, Hand On Heart. Tras el éxito en España de Troublemaker, el cantante presenta un elegante videoclip en blanco y negro que rinde homenaje al Angels de Robbie Williams y cuenta con un cameo del propio artista.

Olly Murs se ha convertido en uno de los artistas de más éxito de los últimos tiempos en el Reino Unido. No solo realizó una gira por las islas británicas con todas las entradas vendidas, sino que cantó como invitado especial en la gira europea de estadios de Robbie Williams.

La reedición especial del álbum multi-platino Right Place Right Time, que sale a la venta el 25 de noviembre, incluye siete canciones extra, dos temas nuevos y un DVD en directo grabado en el 02 Arena de Londres durante su última gira.

Las canciones extra son: Stop Tryna Change Me, It’s Alright With Me, I Wish It Could Be Christmas Everyday (en acústico), Inner Ninja (Ft. Classified), Did I Lose You (Ft. Georgia), Dear Darlin' (Ft. Alizee) y Hand on Heart (Radio edit).