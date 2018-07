Olly Murs estrena vídeo para 'Wrapped up' junto a Travie McCoy

Dos años han pasado desde el lanzamiento del exitoso Right Place Right Time . Pero Olly Murs lo tiene todo a punto para lanzar Never Been Better , su cuarto trabajo. Después de presentarnos el videoclip de la canción que le da nombre al disco, ahora nos trae el de la pegadiza Wrapped up, en la que colabora Travie McCoy y el que fue el primer adelanto del álbum.

PRIMER SINGLE DE 'NEVER BEEN BETTER'

Ya puedes ver el vídeo de Wrapped up, la canción que fue el primer adelanto de Never Been Better, el cuarto álbum de Olly Murs estudio de que verá la luz el próximo 24 de noviembre.

Justo después de publicar el videoclip de Never Been Better, el tema que le da nombre al disco, nos trae el de Wrapped up. Una pegadiza canción con un toque funky donde colabora el rapero Travie McCoy. Pero esta no es la única colaboración que encontrarás en Never Been Better, también podremos escuchar a Murs junto a Demi Lovato en Up.

Este nuevo trabajo llega dos años después del lanzamiento de Right Place Right Time, con el que Olly Murs se dio a conocer internacionalmente gracias a temas como Troublemaker o Army of two.