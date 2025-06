Taylor Swift da una actuación sorpresa en Nashville

Con 'Shake it off'

Con The Eras Tour de Taylor Swiftfinalizado, las ocasiones para ver una actuación de la cantante son tan ínfimas que apenas una canción ha sido motivo más que suficiente para provocar un terremoto en redes sociales.

La de Pensilvania no ha dudado en subirse al escenario del evento Tight End University de Nashville, una cumbre anual de entrenamiento para jugadores de fútbol americano creada por su pareja Travis Kelce, y deleitar a todos los presentes al ritmo de Shake it off, uno de los grandes hits de su carrera.

Una actuación que ha dejado momentos virales cómo el apoyo de Travis Kelce en el backstagedel escenario, animando a Taylor Swift ante su entregada audiencia.

Un apoyo incondicional y buena relación de la que la pareja siempre hace gala en cada evento conjunto al que acuden, dejando imágenes tan entrañables como cuando durante el evento, han sido pillados bailando en una actitud muy cariñosa la canción Love story.

O su paseo por la alfombra roja del evento.