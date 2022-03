La paradoja de Rosalía: ¿por qué si tiene miedo a las mariposas son el símbolo de 'MOTOMAMI'?

Es imposible no fijarse. Rosalía tiene en sus dientes incisivos con una brillante mariposa. Es un piercing dental que lleva como complemento a la promoción de MOTOMAMI, su tercer álbum que sale a la venta este viernes 18 de marzo y cuya imagen es una triple mariposa roja.

El complemento es tan llamativo como paradójico. A Rosalía no le entusiasman las mariposas.

Lo puso sobre la mesa este jueves Nuria Roca durante la visita de la cantante a El Hormiguero cuando le preguntó por el complemento: "A mí me han dicho que te dan miedo las mariposas...".

"Un poquito", contestó la cantante, que aclaró por qué a pesar de ese rechazo la ha elegido para su disco. "Es que la mariposa es muy bonita. A mí me gustan mucho las mariposas pero también me dan un poco de respeto. Entonces dije: ¿por qué no hacer que las mariposas sean el símbolo de MOTOMAMI, como el escenario que a mí también me da respeto pero ahí que voy. La mariposa también es lo mismo", aclaró a Nuria Roca.

"Y también es símbolo de transformación", añadió.

Mariposas en la letra de 'Saoko'

Eh, yo soy muy mía, yo me transformo

Una mariposa, yo me transformo

Las mariposas aparecen en la portada del disco y también en la letra de Saoko, de la que habló ampliamente en un vídeo compartido por Genius en YouTube en el que aclaró el significado de la letra.

"Las mariposas honestamente me dan un poco de miedo, mi hermana lo sabe. Me gustan mucho, las veo como algo precioso, pero las tengo aquí y me dan miedo", contó la artista, que ya explicó entonces que le pasa lo mismo con el escenario. "Entonces, con las cosas que me da miedo, ahí que voy".

¿Qué lleva exactamente Rosalía en los dientes?

La brillante mariposa que lleva Rosalía en los dientes es un piercing dental, una decoración estética que no es nada novedosa. Ya se llevó a principios de los 2000.

El piercing dental, también llamado 'skyce' o 'tooth gems', es un tratamiento decorativo no invasivo, temporal y, lo más importante, indoloro. La joya puede estar hecha de oro, plata, e incluso contener otros materiales como piedras preciosas (de ahí variará su precio). La de Rosalía, según le contó a Pablo Motos en El Hormiguero, son diamantes de mentira.

El adorno se coloca con una técnica de cementación que se utiliza para colocar los brackets, aunque también se pueden usar adhesivos temporales. La clave está en que lo realice un odontólogo para que utilice los materiales adecuados y se asegure de que el lugar donde se coloca la joya no supone ningún peligro para los dientes.