De qué habla Rosalía en la letra de 'Saoko': las referencias

Si el primer single de MOTOMAMI, La Fama, era una bachata elegante pero convencional aupada por la voz en castellano de The Weeknd, Rosalía rompe con todo con el segundo adelanto de su tercer disco. Saoko llega como su canción más experimental, con un sonido casi sucio pero lleno de magnetismo.

Aunque no es fácil entender a la primera escucha todas las referencias que la catalana ha incluido en Saoko -su pronunciación ha sido tema de debate en más de una ocasión-, la letra está llena de guiños a su evolución como artista. Conceptos simples que adquieren otra dimensión si los encajamos en los pasos que ha ido dando en su carrera.

"Chica qué diceeees. Saoko papi saoko".

Pregunta y respuesta.

"¿De qué habla Rosalía en su nuevo tema?", "¿qué dice?", "no entiendo su pronunciación". Cada vez que estrena nuevo material, las redes se inundan de mensajes de confusión.

A todos ellos Rosalía les responde con un término que lo engloba todo: sabor, ritmo, música, sabrosura o buen movimiento. Como queriendo decir 'dejaos de purismos y pequeñeces y centraos en disfrutar la música, el danzón, el movimiento'.

Un concepto claro: la transformación

No es una artista convencional y ella lo sabe, pero ahora quiere que le quede claro a todo el mundo. No ha llegado a lo más alto para contentar a nadie, hará lo que le salga de dentro. Tampoco será siempre la misma que grabó Los Ángeles (2017) ni El Mal Querer (2018). Cada disco es una nueva Rosalía.

Cuando pone' perla' en el collar de Vivienne es diferente, ya no son perla', uh, no

Cuando los cubito' de hielo, ya no es agua, ahora es hielo, se congela, uh, no

Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día, ya to' eso cambió

Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías y ardió (Uh, no)

Si el agua se enfría, se congela y deja de ser agua para convertirse en hielo: una transformación. No te confíes, no pienses que el caballo de Troya es ningún regalo, solo es un armazón. Los guerreros están dentro, como el talento de la catalana, cobijado bajo capas y capas de performance.

Yo soy muy mía, yo me transformo

Una mariposa, yo me transformo

Makeup de drag queen, yo me transformo

Lluvia de estrеlla', yo me transformo

Pasá' de vuelta', yo mе transformo

Como Sex Siren, yo me transformo

Me contradigo, yo me transformo

Soy to'a' las cosa', yo me transformo

Nada más humano que reconocer nuestras propias contradicciones. Hacemos y deshacemos como podemos mientras intentamos sobrevivir y triunfar a la vez.

Conceptos muy ligados a la transformación como el maquillaje drag o la referencia a Lluvia de Estrellas, ese mítico programa presentado por Bertín Osborne que triunfaba en televisión cuando la cantante era pequeña. ¿Quién no ha soñado con cruzar esa puerta llena de humo transformada en tu alter ego artístico? Eso es lo que hace Rosalía con MOTOMAMI, alzarse como artista conceptual.

La mariposa es el símbolo transformador más claro de todos. La silueta grafietada del insecto es uno de los elementos principales de la portada del álbum.

Frank me dice que abra el mundo como una nue'

Si me muero, que me muera por la boca (Yeah), como muere el pez

Sé quién soy a donde vaya, nunca se me olvida (Uh, uh, uh)

Yo manejo, Dios me guía

No es ningún secreto que Frank Ocean ha trabajado con Rosalía en varios proyectos. Tratándose de uno de los productores más reconocidos de la música del siglo XXI, la habrá animado a "abrirse al mundo como una nuez". Nos lo creemos, igual que nos creemos que Rosalía prefiera morir por la boca que de aburrimiento. Una vuelta de tuerca a eso de "quien o arriesga no gana", pero con las raíces bien claras y los pies en el suelo: "Sé quién soy a donde vaya, nunca se me olvida".

El logo de LEGO (Pu), bebé (Pu-pu, pu)

Kim K cuando está blonde (Pu), bebé (Pu-pu, pu)

Un tee white con tie-dye (Pu), bebé (Pu-pu, pu)

La calle en Navidad (Pu), bebé

Como un pavo real (Pu), bebé (Pu-pu, pu)

La cerilla al quemar (Pu), bebé (Pu-pu, pu)

Tu cara, tu mirá' (Pu), bebé (Pu-pu, pu)

Si te vuelvo a besar (Pu), bebé

Ja, a ver si sirven de algo, jajaja

Los caramelo' de la voz, a ver

Cosas que brillan: Kim Kardashian teñida de rubio, Vigo en Navidad, la cola de un pavo real y las cerillas al quemar. También se ilumina "tu cara, tu mirá, si te vuelvo a besar", y como la garganta se resiente de tanto disfrutar, pues un caramelito de menta "a ver".

Si ere' la pámpara, nada te pue' parar (Uh)

Si ere' la pámpara, nada te pue' parar, y ya

Llamamiento al poder del éxito. Pámpara, en República Dominicana, es un término coloquial cuyo significado es "estar bien" o "tener dinero".

Fuck el estilo

Fuck el estilo

Fuck el stylist

Fuck el estilo

Tela y tijera, y ya

Cógela y córtala, y ya (Cut, cut that, quit that)

Rompe con todo: el estilo, el sonido, la puesta en escena. Rompe con la Rosalía que conocíamos hasta ahora y da paso a una nueva dimensión experimental para seguir siendo la artista más relevante del país. Rosalía se transforma y aquí estaremos para ver en qué se convierte.