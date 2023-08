El perreito de Karol G y Young Miko en directo: "Ahora soy yo la que se pone nerviosa"

En Estados Unidos, específicamente en Houston, Karol G ha tenido que dejar de cantar en su concierto cuando Young Miko ha decidido echarle valor y bailar con ella.

Aunque la intérprete de Classy 101 no se atrevía antes, ha dejado la vergüenza a un lado y ha bailado sensualmente con la Bichota.

Cogiéndola suavemente la mano, la invitada al show ha pegado su cadera con la otra cantante y ha iniciado el bailecito. Ante este inesperado perreito, el público ha gritado de emoción. “Ahora soy yo la que se pone nerviosa”, ha dicho entre risas la cantante de TQG con la cara todavía colorada.

La primera vez de Karol G y Young Miko

La puertorriqueña ha colaborado con grandes artistas como Bad Gyal, Villano Antillano, Yandel o Feid. Recientemente, también ha trabajado con la Bichota en Dispo, un tema que ya han cantado varias veces juntas en directo.

Hace unas semanas interpretaron esta colaboración por primera vez en Los Angeles. Las dos se mostraban empoderadas y dándolo todo en el tema que, aunque saliese apenas unos días antes del concierto, el público cantaba a pleno pulmón.

En un momento del espectáculo, Karol G puso en un compromiso a la intérprete de Wiggy, ya que desveló una conversación privada sobre perrear juntas. "Dijo que se ponía nerviosa así que no lo voy a hacer hoy", reveló la colombiana. "¿Cómo no me voy a poner nerviosa al lado de la Bichota", le respondió visiblemente nerviosa Young Miko.

Posteriormente, la puertorriqueña subió varias fotos del show a su Instagram agradeciendo la experiencia de haber tocado ante tanta gente.

¡Nos encanta este dúo!