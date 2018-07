Pitbull publicará su nuevo álbum 'Globalization' el 24 de noviembre

Globalization incluirá las colaboraciones de grandes artistas y productores, entre ellos: Chris Brown, Jennifer Lopez, Sean Paul, Jason Derulo, Bebe Rexha, Claudia Leitte, G.R.L., Dr. Luke, Cirkut, Sermstyle, Lifted, Kinetics y Wallpaper.

Además de las canciones Celebrate (de Penguins of Madagascar) y Fireball con John Ryan, Globalization también incluye los hits ya publicados Wild Wild Love featuring G.R.L. la canción oficial de la Copa el Mundo FIFA 2014 titulada We Are One (Ole Ola) featuring Jennifer Lopez y Claudia Leitte.

Pitbull, que es uno de los artistas más prolíficos de la escena musical actual, se encuentra recorriendo Norteamérica junto a Enrique Iglesias en una gira de estadios sold-out que está recibiendo excelentes críticas.