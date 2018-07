Pitbull sigue la fiesta con 'Don't stop the party'

Si hay alguien que no para de sacar singles, ese es Pitbull. Tras volver a trabajar con Shakira en Get it started, Pitbull acaba de lanzar Don't stop the party. Este nuevo single incluye la colaboración del productor californiano TJR.

Al igual que Get it started, Don't stop the party se incluirá en su próximo disco Global Warming, del que se prevé su publicación este mismo otoño.

Escucha Don't stop the party de Pitbull: