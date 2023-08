La playlist perfecta para ver las perseidas: Coldplay, Frank Sinatra, Nena Daconte, Saiko y mucho más

El 12 y el 13 de agosto son noches casi mágicas. En un cielo completamente oscuro por la ausencia de Luna podremos ver las perseidas, conocidas popularmente como las Lágrimas de San Lorenzo.

Para acompañarte, hemos recopilado varías canciones que hablan de las estrellas ¡Dale al play y no te las pierdas!

Counting Stars - One Republic

Una canción que habla sobre los pequeños momentos en los que realmente disfrutas la vida. “Dije ‘ no más contar dólares, vamos a contar estrellas’”.

All Of The Stars - Ed Sheeran

Ed Sheeran compuso esta balada romántica que hace referencia directa a contemplar el cielo mientras piensas en esa persona especial. “Es solo otra noche, y estoy mirando a la luna, Vi una estrella fugaz y pensé en ti”, empiezan las primeras estrofas

Fly Me To The Moon - Frank Sinatra

Un viaje por el espacio con el clásico de Frank Sinatra. Aunque la Luna no se vea estas noches, ahí seguirá como Júpiter, Venus y Marte que sí que se podrán ver.

Polaris - Saiko

Polaris es del nuevo tema de Saiko y se inspira en el nombre en latín que recibe la estrella más brillante de la constelación de la Osa Menor. Durante mucho tiempo todo tipo de culturas la utilizaron para guiarse pues la Estrella Polar, como también se la conoce, es la única que se mantiene fija durante la noche.

En qué estrella estará - Nena Daconte

Retrocedemos al principio de los 2000 con Nena Daconte y su canción, En qué estrella estará. Un tema que todavía sigue sonando con fuerza y que muchos siguen cantando como el primer día.

Rewrite The Stars - Anne-Marie y James Arthur

Extraída de la banda sonora de El gran Showman,Rewrite The Stars de Anne-Marie y James Arthur habla precisamente de eso. Cambiar lo que dicen las estrellas y cambiar el destino.

Mi estrella blanca - Fondo flamenco

El amor y las estrellas parecen ser conceptos inseparables en la música. Fondo Flamenco escribió esta canción hace 15 años y su ‘estrella blanca’ es esa chica con la que se imagina su futuro.

David Bowie - Starman

Un hombrecillo nos mira desde el espacio, o al menos eso dice la canción de Bowie, Starman, donde un ‘hombre de las estrellas’ está perdido en el espacio esperando a que lo rescaten.

Estrella Polar- Pereza

Para cambiar la temática Pereza llega con Estrella Polar, un tema que habla del desamor no del amor pero igualmente muy pegadizo.

Star shopping - Lil Peep

Por último, mencionar Star Shopping de Lil Peep, una canción que termina con la siguiente estrofa: “Mira el cielo esta noche, todas las estrellas tienen una razón. Una razón para brillar, una razón como la mía, y me estoy cayendo a pedazos”.

Estas son 10 canciones que puedes escuchar mientras miras el cielo pero hay infinitas más que hablan de las estrellas que te pueden hacer compañía en esta noche y el resto del año.