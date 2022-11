P!NK patina por un colorido supermercado en 'Never Gonna Not Dance Again' // SME

Cuatro meses después de lanzar su reivindicativo Irrelevant, P!NK vuelve a la carga con Never Gonna Not Dance Again, toda una da eufórica y alegre al baile en los momentos difíciles.

La artista ha co-escrito el tema junto a los conocidísimos productores Max Martin y Shellback, y también ha metido mano en la dirección de su videoclip, en el que ha contado con el dúo creativo Nick Florez & RJ Durell.

Ambientado en una tienda de comestibles, el vídeo muestra a P!NK bailando y patinando por los pasillos, acompañada por un colorido reparto de personajes. La artista presentará en directo esta canción el próximo 21 de noviembre en el escenario de los American Music Awards en Los Ángeles.

Considerada por Billboard como una de las artistas más influyentes del nuevo milenio, así como mujer del año en 2013, desde su debut P!NK ha vendido más de 60 millones de álbumes, ha sido galardonada con tres Grammy, un Brit y seis MTV Music Awards, convirtiéndose en una de las artistas más influyentes de la actualidad.

Con su último álbum, Hurts 2B Human, consiguió por tercera vez consecutiva el número uno en Estados Unidos. Además, P!NK es embajadora de UNICEF y apoya las ONGs Make A Wish Foundation, Autism Speaks, Human Rights Campaign, Planned Parenthood, Autism Speaks y No Kid Hungry.