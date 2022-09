Pink canta con Queen en el concierto homenaje de Foo Fighters al fallecido batería Taylor Hawkins

Después del multitudinario homenaje que se llevó a cabo en Londres, los Foo Fighters han hecho la segunda parada en Los Ángeles.

Ha sido este martes por la noche en el escenario Kia Forum, donde miles de personas recordaron al músico Taylor Hawkins. Además, se recaudó dinero a través de merchandising para destinarlo a asociaciones que protejan y ayuden a las víctimas de adicciones y enfermedades mentales.

Un concierto único en el que decenas de artistas han puesto su voz para una ofrenda musical dedicada al desaparecido Taylor Hawkins, batería de Foo Fighters, que fallecía el pasado mes de marzo víctima de una sobredosis de sustancias y medicamentos.

Mark Ronson, Nancy Wilson, Alanis Morrisete, Tommy Lee, Travis Barker, Joe Elliot, Pink, Miley Crys, Kesha y muchos más artistas no quisieron perderse la oportunidad de brindar su particular homenaje al músico.

"Es como una puerta giratoria de héroes del rock esta noche", decía David Grohl, líder de Foo Fighters, mientras Pink, Nancy Wilson (de la banda Heart) y el batería Jon Theodore (actualmente en Queens of the Stone Age) se subían al escenario para tocar una versión atronadora del tema Barracuda de Heart.

Uno de los tributos más aclamados del show fue el protagonizado por la cantante Pink y los miembros en activo de la banda Queen, con Brian May a la cabeza.

Tocaron juntos Somebody to Love, tema que animaron a cantar al público y que dejó uno de los momentos más emotivos de la noche.

Minutos antes del aclamado dúo, Queen abría su show con el tema We Will Rock You.

Después de cantar con Pink la banda cerró con una versión acústica de Love of My Life, un tema que en principio Brian May y los suyos no tenían pensado cantar, pero cuando Alison, la viuda de Taylor Hawkings, se lo propuso, no lo dudaron.

Más tarde, Pink regresó al escenario para cantar The Pretender con David Grohl y el resto de Foo Fighters.