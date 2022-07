"Maldito hipócrita": Pink responde a sus haters en su nuevo tema 'Irrelevant'

El aborto ya no está reconocido como un derecho constitucional en Estados Unidos. Su legalidad depende ahora de cada estado. Tres de ellos, Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur, prohibían el pasado mes de junio el derecho a la interrupción del embarazo. Otros 23 van camino de ello, así que se viven momentos convulsos en la política y la opinión pública estadounidense.

Pink es una de las cantantes que se ha manifestado en contra de este cambio.

La artista, que no es la primera vez que alza su voz en favor de los derechos de las mujeres, cargó contra el poder del Gobierno sobre el cuerpo de una mujer. "Si creéis que el gobierno debe tener poder sobre el útero de una mujer, la vida de una persona gay o el matrimonio, o si creéis que el racismo está bien, por favor NO ESCUCHÉIS MI MÚSICA NUNCA MÁS. Por cierto, iros a la mierda", decía. Así,la intérprete se posicionaba y animaba a los que no estuvieran de su lado a que se buscasen otra música que escuchar.

"Cállate y dedícate a cantar", le respondieron las redes. En poco tiempo, Pink recibió insultos y una avalancha de críticas a cada cual más ofensiva.

Decir lo que piensas a veces sale caro, pero Pink no se iba a quedar callada. "Cuando te dicen 'cállate y canta' y te lo tomas de manera literal...", adelantaba junto a una foto en un improvisado estudio en su casa.

Así, convencida de que los haters no iban a mermar su espíritu crítico, la cantante se puso a componer.

De su rabia nació Irrelevant, un single pop rock con el que responde a todos aquellos que la atacaron. El tema ha sido producido por Ian Fitchuk y es el primero que la artista estrena este 2022.

En el tema, Pink hace referencia a la cultura del silencio y la censura, que busca que el ciudadano no tenga espíritu crítico. "Mientras tengas miedo, eso es lo más importante", canta antes de dirigirse directamente a todos los que la han insultado por sus ideas: "Puedes decir que soy irrelevante e insignificante, puedes hacerme de menos, seré tu hereje, maldito hipócrita, y no pensaré en ti en absoluto".