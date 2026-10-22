Premios Billboard de la Música Latina 2026: a qué hora es la gala, dónde verla, quién la presenta y la lista de nominados

Miami se viste de gala. Este jueves el James L. Knight Center despliega su alfombra roja para recibir a las estrellas de la música que se den cita en la ceremonia de entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, que celebra su 33ª edición con Peso Pluma como artista favorito.

El mexicano opta a 17 premios en una noche en la que suenan también otros nombres como Tito Double P, Fuerza Rígida, Karol G y Prince Royce. Además, la gala cuenta con presencia española ya que Rosalía, Alejandro Sanz y Yung Beef acuden en calidad de nominados y Pablo Alborán lo hace para actuar durante velada.

A ellos hay que sumar también a Ana Mena, que se participa en la gala para entregar uno de los premios de la noche y que se unen después de ser una de las artistas del Panel de Mujeres: Ascenso global de la Semana Billboard de la Música Latina.

Todo esto sin olvidar que ya se conocen algunos ganadores de la noche, los reconocidos por la organización con los galardones especiales. Si quieres saber quiénes son y otros detalles de la ceremonia, ¡toma nota!

A qué hora se entregan los Premios Billboard de la Música Latina

La gala, que presentan los actores Carmen Villalobos y Javier Poza, comienza a las 2:00 horas de la madrugada del viernes 23 de octubre en España (a las 20:00 ET).

Una hora antes, hacia las 01:00 horas, da inicio el preshow en la alfombra roja presentado por la modelo Ana Patricia Gámez (19:00 horas ET).

Dónde se puede ver la ceremonia

La ceremonia de premios será retransmitida en directo este 23 de octubre a través de Telemundo para Estados Unidos y en streaming vía su plataforma Peacock.

A su vez, será retransmitida también por Universo y Telemundo Internacional para América Latina y el Caribe. A su vez, YouTube Telemundo Internacional ofrecerá una cobertura previa y contenido especial. Lo que no se ha confirmado es que la gala pueda seguirse completa desde España.

Quién actúa durante la gala

Será una noche de premios y de música en directo. Además de Pablo Alborán, durante la ceremonia también se subirán al escenario otros como Manuel Turizo, Elvis Crespo y Ozuna.¡Apunta!

Carlos Rivera

Chuyin

Elvis Crespo

Erick Brian

Ha*Ash

Jessi Uribe

Kapo

La Nueva Ola de la Cumbia

Manuel Turizo

Melymel

Nanpa Básico

Nella

Ozuna

Pablo Alborán

Paola Jara

Pututi & Nesty

RIZA

SANTOS BRAVOS

Tito Double P

Tony Dize

Víctor Manuelle

Xavi

Yahritza y Su Esencia

¿Qué premios se conocen ya?

Aunque habrá que esperar al viernes 23 de octubre para conocer a la lista de ganadores de la noche hay cuatro premios que ya tienen dueño y uno es para Rosalía. La cantante se convierte en la segunda española en recibir el Premio Billboard Salón de la Fama, que ya obtuvo en 1999 Rocío Dúrcal. Apunta a los otros ganadores de la noche.

Cristian Castro - Premio Billboard Trayectoria Artística por su duradera y excepcional carrera.

- Premio Billboard Trayectoria Artística por su duradera y excepcional carrera. Fuerza Regida - Premio Billboard Vanguardia en honor al rápido ascenso del grupo en la música.

- Premio Billboard Vanguardia en honor al rápido ascenso del grupo en la música. Rosalía - Premio Billboard Salón de la Fama en reconocimiento a su influencia global.

- Premio Billboard Salón de la Fama en reconocimiento a su influencia global. Rubén Blades - Premio Billboard Ícono, celebrando su carrera atemporal en la música latina

La lista completa de nominados de los Premios Billboard de la Música Latina

Artista de los Fans

Fuerza Rígida

Karol G

Peso Pluma

Prince Royce

Tito Double P

Artista del Año

Artista del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Peso Pluma

Tito Double P

Artista del Año, Debut

El De Las R’s

Emmanuel Cortes

Gael Valenzuela

Herencia de Grandes

Omar Courtz

Gira del Año

Bad Bunny

Karol G

Pitbull

Ricardo Arjona

Shakira

Artista Crossover del Año

Bruno Mars

Burna Boy

DJ Snake

Shenseea

Steve Aoki

Global 200 Artista Latino del Año

Bad Bunny

Beéle

Fuerza Regida

Karol G

Shakira

Global 200 Canción Latina del Año

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)

Fuerza Regida, Marlboro Rojo

Peso Pluma & Tito Double P, daño

Rosalía & Yahritza y Su Esencia, La Perla

W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, La Plena (W Sound 05)

Hot Latin Song Canción del Año

Fuerza Regida, Marlboro Rojo

Herencia de Grandes, Ya Borracho

Los Dos De Tamaulipas, Ayúdame

Peso Pluma & Tito Double P, daño

Peso Pluma & Tito Double P, dopamina

Hot Latin Song Colaboración Vocal del Año

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)

Peso Pluma & Tito Double P, 7-3

Peso Pluma & Tito Double P, daño

Peso Pluma & Tito Double P, dopamina

Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, chiclona

Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Omar Courtz

Peso Pluma

Tito Double P

Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina

Kali Uchis

Karol G

RaiNao

Rosalía

Shakira

Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Herencia de Grandes

Hermanos Espinoza

Los Dos De Tamaulipas

Hot Latin Songs Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

Bizarrap & Daddy Yankee, Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66

Karol G & Marco Antonio Solís, Coleccionando Heridas

Prince Royce, I Want It That Way

Romeo Santos & Prince Royce, Dardos

Romeo Santos & Prince Royce, Lokita Por Mí

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Streaming

Emmanuel Cortes, Amor

Fuerza Regida, ANSIEDAD

Fuerza Regida, Marlboro Rojo

Los Dos De Tamaulipas, Ayúdame

Peso Pluma & Tito Double P, daño

Top Latin Album del Año

Beéle, BORONDO

Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES

Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy

Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA

Rosalía, LUX

Top Latin Albums Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Top Latin Albums Artista del Año, Femenina

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Young Miko

Top Latin Albums Artista del Año Dúo o Grupo

Aventura

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Los Dos De Tamaulipas

Top Latin Albums Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Artista Latin Pop del Año, Solista

Danny Ocean

Kali Uchis

Kapo

Rosalía

Shakira

Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo

Maná

Matisse

Morat

Rawayana

Reik

Canción Latin Pop del Año

Alejandro Sanz & Carín León, El Vino de Tu Boca

Karol G & Marco Antonio Solís, Coleccionando Heridas

Maluma, BRONCEADOR

Rauw Alejandro, Besito en La Frente

Shakira & Beéle, ALGO TÚ

Latin Pop AirplaySello Discográfico del Año

AP Global

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum Top Latin Pop del Año

Becky G, Baraja Bendita

Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours

Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto

Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo

Rosalía, LUX

Top Latin Pop Albums Sello Discográfico del Año

Columbia

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Artista Tropical del Año, Solista

Carlos Vives

Jerry Rivera

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

Daddy Yankee, Sonríele

Marc Anthony & Wisin, Que Me Quiera Má

Prince Royce, I Want It That Way

Romeo Santos & Prince Royce, Dardos

Romeo Santos & Prince Royce, Lokita Por Mí

Tropical Airplay Sello Discográfico del Año

HYBE Latin America

Rimas

RMGroup

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Tropical del Año

Dalvin La Melodía, La Bachata Volvió

Fonseca, Antes Que El Tiempo Se Vaya

LA LOM, Live at Thalia Home

Romeo Santos & Prince Royce, Better Late Than Never

Victor Manuelle, La Parranda Es Mía (EP)

Top Tropical Albums Sello Discográfico del Año

Concord

Sony Music Latin

The Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Dareyes de La Sierra

Junior H

Neton Vega

Peso Pluma

Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Herencia de Grandes

Los Dos De Tamaulipas

Canción Regional Mexicana del Año

Emmanuel Cortes, Amor

Fuerza Regida, Marlboro Rojo

Herencia de Grandes, Ya Borracho

Peso Pluma & Tito Double P, daño

Xavi & Grupo Frontera, No Capea

Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año

Afinarte

Azteca

Music VIP

Sony Music Latin

UniversalMusic Latin Entertainment

Álbum Top Regional Mexicano del Año

Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES

Dareyes de La Sierra, Redención

Junior H & Gael Valenzuela, DEPR

Oscar Maydon, Rico o Muerto

Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA

Top Regional Mexican Albums Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Sony Music Latin

UniversalMusic Latin Entertainment

Warner Latina

Artista Latin Rhythm del Año, Solista

Bad Bunny

Karol G

Omar Courtz

Ozuna

Rauw Alejandro

Artista Latin Rhythm del Año, Solista

Baby Rasta & Gringo

Gente de Zona

Jowell & Randy

W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)

Wisin & Yandel

Canción Latin Rhythm del Año

Bizarrap & Daddy Yankee, Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66

Feid, Se Lo Juro Mor

J Balvin & Jay Wheeler, Si Te Vas

Ryan Castro, Kapo & Gangsta, LA VILLA

W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, 5 Estrellas (W Sound 23)

Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

UniversalMusic Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum Top Latin Rhythm del Año

Beéle, BORONDO

Jay Wheeler, La Voz Favorita

Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra: Capítulo 0

Victor Mendivil, Tutankamon

Top Latin Rhythm Albums Sello Discográfico del Año

5020

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

UniversalMusic Latin Entertainment

Compositor del Año

Armenta

Bad Bunny

MAG

Peso Pluma

Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

Editorial del Año

Risamar Publishing, BMI

RSM Publishing, ASCAP

Street Mob ENT, BMI

Universal Music Corp., ASCAP

Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI

Productor del Año