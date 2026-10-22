Premios Billboard de la Música Latina 2026: a qué hora es la gala, dónde verla, quién la presenta y la lista de nominados
Noche de premios en Miami. Este jueves se celebra la ceremonia de entrega de los Premios Billboard de la Música Latina con Peso Pluma como favorito. El artista mexicano opta a 17 galardones en una noche en la que Rosalía cuenta con seis nominaciones y un reconocimiento asegurado. La catalana recibe durante la gala el premio Billboard Hall of Fame.
Miami se viste de gala. Este jueves el James L. Knight Center despliega su alfombra roja para recibir a las estrellas de la música que se den cita en la ceremonia de entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, que celebra su 33ª edición con Peso Pluma como artista favorito.
El mexicano opta a 17 premios en una noche en la que suenan también otros nombres como Tito Double P, Fuerza Rígida, Karol G y Prince Royce. Además, la gala cuenta con presencia española ya que Rosalía, Alejandro Sanz y Yung Beef acuden en calidad de nominados y Pablo Alborán lo hace para actuar durante velada.
A ellos hay que sumar también a Ana Mena, que se participa en la gala para entregar uno de los premios de la noche y que se unen después de ser una de las artistas del Panel de Mujeres: Ascenso global de la Semana Billboard de la Música Latina.
Todo esto sin olvidar que ya se conocen algunos ganadores de la noche, los reconocidos por la organización con los galardones especiales. Si quieres saber quiénes son y otros detalles de la ceremonia, ¡toma nota!
A qué hora se entregan los Premios Billboard de la Música Latina
La gala, que presentan los actores Carmen Villalobos y Javier Poza, comienza a las 2:00 horas de la madrugada del viernes 23 de octubre en España (a las 20:00 ET).
Una hora antes, hacia las 01:00 horas, da inicio el preshow en la alfombra roja presentado por la modelo Ana Patricia Gámez (19:00 horas ET).
Dónde se puede ver la ceremonia
La ceremonia de premios será retransmitida en directo este 23 de octubre a través de Telemundo para Estados Unidos y en streaming vía su plataforma Peacock.
A su vez, será retransmitida también por Universo y Telemundo Internacional para América Latina y el Caribe. A su vez, YouTube Telemundo Internacional ofrecerá una cobertura previa y contenido especial. Lo que no se ha confirmado es que la gala pueda seguirse completa desde España.
Quién actúa durante la gala
Será una noche de premios y de música en directo. Además de Pablo Alborán, durante la ceremonia también se subirán al escenario otros como Manuel Turizo, Elvis Crespo y Ozuna.¡Apunta!
- Carlos Rivera
- Chuyin
- Elvis Crespo
- Erick Brian
- Ha*Ash
- Jessi Uribe
- Kapo
- La Nueva Ola de la Cumbia
- Manuel Turizo
- Melymel
- Nanpa Básico
- Nella
- Ozuna
- Pablo Alborán
- Paola Jara
- Pututi & Nesty
- RIZA
- SANTOS BRAVOS
- Tito Double P
- Tony Dize
- Víctor Manuelle
- Xavi
- Yahritza y Su Esencia
¿Qué premios se conocen ya?
Aunque habrá que esperar al viernes 23 de octubre para conocer a la lista de ganadores de la noche hay cuatro premios que ya tienen dueño y uno es para Rosalía. La cantante se convierte en la segunda española en recibir el Premio Billboard Salón de la Fama, que ya obtuvo en 1999 Rocío Dúrcal. Apunta a los otros ganadores de la noche.
- Cristian Castro - Premio Billboard Trayectoria Artística por su duradera y excepcional carrera.
- Fuerza Regida - Premio Billboard Vanguardia en honor al rápido ascenso del grupo en la música.
- Rosalía - Premio Billboard Salón de la Fama en reconocimiento a su influencia global.
- Rubén Blades - Premio Billboard Ícono, celebrando su carrera atemporal en la música latina
La lista completa de nominados de los Premios Billboard de la Música Latina
Artista de los Fans
- Fuerza Rígida
- Karol G
- Peso Pluma
- Prince Royce
- Tito Double P
Artista del Año
- Artista del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- El De Las R’s
- Emmanuel Cortes
- Gael Valenzuela
- Herencia de Grandes
- Omar Courtz
Gira del Año
- Bad Bunny
- Karol G
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Shakira
Artista Crossover del Año
- Bruno Mars
- Burna Boy
- DJ Snake
- Shenseea
- Steve Aoki
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Fuerza Regida
- Karol G
- Shakira
Global 200 Canción Latina del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)
- Fuerza Regida, Marlboro Rojo
- Peso Pluma & Tito Double P, daño
- Rosalía & Yahritza y Su Esencia, La Perla
- W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, La Plena (W Sound 05)
Hot Latin Song Canción del Año
- Fuerza Regida, Marlboro Rojo
- Herencia de Grandes, Ya Borracho
- Los Dos De Tamaulipas, Ayúdame
- Peso Pluma & Tito Double P, daño
- Peso Pluma & Tito Double P, dopamina
Hot Latin Song Colaboración Vocal del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix)
- Peso Pluma & Tito Double P, 7-3
- Peso Pluma & Tito Double P, daño
- Peso Pluma & Tito Double P, dopamina
- Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, chiclona
Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Omar Courtz
- Peso Pluma
- Tito Double P
Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina
- Kali Uchis
- Karol G
- RaiNao
- Rosalía
- Shakira
Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Hermanos Espinoza
- Los Dos De Tamaulipas
Hot Latin Songs Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
- Bizarrap & Daddy Yankee, Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
- Karol G & Marco Antonio Solís, Coleccionando Heridas
- Prince Royce, I Want It That Way
- Romeo Santos & Prince Royce, Dardos
- Romeo Santos & Prince Royce, Lokita Por Mí
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Canción del Año, Streaming
- Emmanuel Cortes, Amor
- Fuerza Regida, ANSIEDAD
- Fuerza Regida, Marlboro Rojo
- Los Dos De Tamaulipas, Ayúdame
- Peso Pluma & Tito Double P, daño
Top Latin Album del Año
- Beéle, BORONDO
- Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
- Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
- Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
- Rosalía, LUX
Top Latin Albums Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Top Latin Albums Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Kali Uchis
- Karol G
- Rosalía
- Young Miko
Top Latin Albums Artista del Año Dúo o Grupo
- Aventura
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Los Dos De Tamaulipas
Top Latin Albums Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Artista Latin Pop del Año, Solista
- Danny Ocean
- Kali Uchis
- Kapo
- Rosalía
- Shakira
Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo
- Maná
- Matisse
- Morat
- Rawayana
- Reik
Canción Latin Pop del Año
- Alejandro Sanz & Carín León, El Vino de Tu Boca
- Karol G & Marco Antonio Solís, Coleccionando Heridas
- Maluma, BRONCEADOR
- Rauw Alejandro, Besito en La Frente
- Shakira & Beéle, ALGO TÚ
Latin Pop AirplaySello Discográfico del Año
- AP Global
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum Top Latin Pop del Año
- Becky G, Baraja Bendita
- Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours
- Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto
- Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo
- Rosalía, LUX
Top Latin Pop Albums Sello Discográfico del Año
- Columbia
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Artista Tropical del Año, Solista
- Carlos Vives
- Jerry Rivera
- Marc Anthony
- Prince Royce
- Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
- Daddy Yankee, Sonríele
- Marc Anthony & Wisin, Que Me Quiera Má
- Prince Royce, I Want It That Way
- Romeo Santos & Prince Royce, Dardos
- Romeo Santos & Prince Royce, Lokita Por Mí
Tropical Airplay Sello Discográfico del Año
- HYBE Latin America
- Rimas
- RMGroup
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Álbum Top Tropical del Año
- Dalvin La Melodía, La Bachata Volvió
- Fonseca, Antes Que El Tiempo Se Vaya
- LA LOM, Live at Thalia Home
- Romeo Santos & Prince Royce, Better Late Than Never
- Victor Manuelle, La Parranda Es Mía (EP)
Top Tropical Albums Sello Discográfico del Año
- Concord
- Sony Music Latin
- The Orchard
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Dareyes de La Sierra
- Junior H
- Neton Vega
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Los Dos De Tamaulipas
Canción Regional Mexicana del Año
- Emmanuel Cortes, Amor
- Fuerza Regida, Marlboro Rojo
- Herencia de Grandes, Ya Borracho
- Peso Pluma & Tito Double P, daño
- Xavi & Grupo Frontera, No Capea
Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año
- Afinarte
- Azteca
- Music VIP
- Sony Music Latin
- UniversalMusic Latin Entertainment
Álbum Top Regional Mexicano del Año
- Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
- Dareyes de La Sierra, Redención
- Junior H & Gael Valenzuela, DEPR
- Oscar Maydon, Rico o Muerto
- Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
Top Regional Mexican Albums Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- UniversalMusic Latin Entertainment
- Warner Latina
Artista Latin Rhythm del Año, Solista
- Bad Bunny
- Karol G
- Omar Courtz
- Ozuna
- Rauw Alejandro
Artista Latin Rhythm del Año, Solista
- Baby Rasta & Gringo
- Gente de Zona
- Jowell & Randy
- W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)
- Wisin & Yandel
Canción Latin Rhythm del Año
- Bizarrap & Daddy Yankee, Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
- Feid, Se Lo Juro Mor
- J Balvin & Jay Wheeler, Si Te Vas
- Ryan Castro, Kapo & Gangsta, LA VILLA
- W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, 5 Estrellas (W Sound 23)
Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- UniversalMusic Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum Top Latin Rhythm del Año
- Beéle, BORONDO
- Jay Wheeler, La Voz Favorita
- Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra: Capítulo 0
- Victor Mendivil, Tutankamon
Top Latin Rhythm Albums Sello Discográfico del Año
- 5020
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- UniversalMusic Latin Entertainment
Compositor del Año
- Armenta
- Bad Bunny
- MAG
- Peso Pluma
- Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres
Editorial del Año
- Risamar Publishing, BMI
- RSM Publishing, ASCAP
- Street Mob ENT, BMI
- Universal Music Corp., ASCAP
- Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI
Productor del Año
- Ernesto “Neto” Fernández
- Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes
- MAG
- Peso Pluma
- Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres