Preocupa el estado de salud de Elton John

No corren buenos tiempos para Elton John.

Después de dar positivo en coronavirus, sufrir una caída que le dejó temporalmente fuera de los escenarios y el aterrizaje de emergencia que tuvo que dar su avión privado, Elton John vuelve a sumar un nuevo episodio. La imagen del británico necesitando ayuda para moverse preocupa y mucho, más aún cuando falta tan poco para la esperada actuación del británico en el Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

El cantante ha sido visto sentado en una silla de ruedas después de realizar un espectáculo. La escena tuvo lugar en el aeropuerto de Leipzig y preocupa. Elton John bajó del avión solo, por su propio pie, pero, poco después, decidió sentarse y moverse en una silla de ruedas. Por ahora, el artista no ha hecho ninguna declaración al respecto.

No obstante, esta no es la primera vez que le vemos en una silla de ruedas. En 2019 ocurrió algo similar, aunque en aquella ocasión el británico dijo que había tenido una lesión en la pierna. Hace no tanto, en 2021, también le vimos en una silla de ruedas, después de sufrir una caída que le había dejado lesiones en la cadera.

La actuación de Elton John está prevista para el próximo sábado en el Palacio de Buckingham junto a otras leyendas como Diana Ross, Alicia Keys y Duran Duran, entre otros.

Hace no tanto, Elton John fue noticia tras conocerse que el avión privado en el que viajaba el cantante tuvo que aterrizar de emergencia en Farnborough, cerca de Hampshire, al oeste de Londres, cuando la aeronave sufrió una avería hidráulica a 10,000 pies (3.000 metros) y el piloto tuvo que hacer un giro en U mientras se acercaba a la costa del sur de Irlanda.