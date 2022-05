Elton John también tendrá su documental

Te interesa Las tres lecciones de vida que aprendimos viendo el documental de Billie Eilish

Elton John está preparando su propio documental, titulado Goodbye Yellow Brick Road. La cinta nos contará todos los detalles de la última gira del mítico cantante británico, mientras hace un repaso a la trayectoria del cantante, que lleva más de cinco décadas subido a los escenarios de todo el planeta.

A cargo de este documental de Disney + estará el director R.J Cutler, que ya dirigió el documental Billie Eilish: The World's a Little Blurry , pero también David Furnish, el marido de Elton John. La cinta incluirá mucho material inédito: páginas de sus manuscritos, archivos personales y entrevistas exclusivas.

Documentales sobre músicos

La lista de documentales sobre artistas no ha parado de crecer en los últimos años, entre los que destaca la serie documental dedicada a los Beatles, que dirigió Peter Jackson, la peli de Beyoncé Black is King, la película del concierto de Billie Eilish ‘Happier than ever o el reciente documental de Olivia Rodrigo.

El CEO de Disney ha explicado que en la compañía están muy entusiasmados con este documental, porque Elton ha formado parte de Disney desde el año 94, cuando colaboró en la banda sonora de El Rey León. Además, el CEO ha destacado el "impacto" que ha tenido el cantante "en la música y en la cultura" de nuestra sociedad.

Después de Rocketman, estrenado en 2019, estamos ansiosos por ver este nuevo capítulo en la vida de una leyenda como es Elton John. En aquella ocasión, la cinta estuvo dirigida por Dexter Fletcher y protagonizada por Taron Egerton como Elton John, acompañado de Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, entre otros. Su estreno fue por todo lo alto en el Festival de Cine de Cannes.

Ya vimos el biopic de Elton, Rocketman