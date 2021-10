Primavera Sound: por qué su 20 aniversario será acontecimiento de interés público

La celebración del 20 Aniversario de Primavera Sound tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público, según se recoge en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Para el año 2022, los PGE consideran como prioritaria de mecenazgo la celebración de este festival que tendrá lugar en Barcelona del 2 al 12 de junio de 2022. Así, con esta consideración, podrá contar con beneficios fiscales y la duración del programa de apoyo de este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, según recogen los PGE 2022.

Además, las actuaciones a realizar "serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento" y el desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada ley.

Primavera Sound 2022 durará 11 días

El Primavera Sound de 2022 se ampliará a once días, que incluirán dos fines de semana, y ofrecerá un total de 500 conciertos, tal como explicó la organización del festival en un comunicado: "Será una edición extraordinaria que se explica por la combinación entre los dos años sin festivales que hemos tenido que afrontar y el deseo de celebrar el veinte aniversario de Primavera Sound como se merece".

El primer fin de semana recuperará actuaciones anuladas por la pandemia, como las de The Strokes, Tyler The Creator, Pavement, Tame Impala, Massive Attack, Gorillaz, The National, Jorja Smith y Beck.

Pero también hay sorpresas, como el retorno de Bauhaus, la presencia de Charli XCX, la electrónica de Disclosure, el argentino Duki, los beats de Jamie xx y la chilena Paloma Mami.

El segundo fin de semana se centrará en los artistas que han alcanzado el estrellato o presentado nuevos trabajos durante los últimos meses, como Dua Lipa, que ha sido el anuncio más celebrado en las redes, Big Thief y M.I.A.

El inabarcable cartel se cerrará con un fin de fiesta diurno en la playa el 12 de junio con Nina Kraviz, Amelie Lens y Peggy Gou, acompañadas por el dj set de Nicola Cruz, Monolink, Anika Kunst, Chaos in the CBD, Héctor Oaks, Joyhauser y Malika.