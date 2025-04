Benson Boone se burla del público del Coachella tras su interpretación de 'Bohemian Rhapsody' junto a Bryan May

Benson Boone ha sido una de las grandes estrellas musicales en participar en el festival Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del año en Estados Unidos, siendo uno de los artistas que ha congregado un mayor número de fieles durante su directo.

El autor de Beautiful Things, que con 22 años ya se ha consagrado como uno de los cantantes a tener más en cuenta de cara a los próximos años, cantó sus grandes éxitos y dejó para la historia uno de los grandes momentos del festival: su interpretación de Bohemian Rhapsody.

Un momento estelar en el que el joven no solo se atrevió a hacer suyo uno de los mayores éxitos de Freddie Mercury, sino que, además, lo hizo acompañado de Bryan May, el ilustre guitarrista original de Queen.

Sin embargo y, a pesar de la trascendencia de un momento así, parece que Benson Boone se sintió un poco decepcionado con la reacción del público del Coachella ante un crossover de estas características. "Intentaba que el público de Coachella comprendiera la leyenda absoluta que es Brian May y el impacto cultural que tiene en la música y en EL MUNDO", ha escrito el artista en un vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok en el que simula el momento cantando con un plátano como micrófono.

Bryan May, por su parte, sí que parece satisfecho con la experiencia, ya que ha publicado una imagen junto a un Benson Boone volador durante la actuación en el festival. "Todavía me estoy recuperando de anoche en Coachella. Gracias a todos los que lo hicieron tan especial. ¡Ustedes saben quiénes son! ¡Y esta particular forma de concluir Bohemian Rhapsody será difícil de superar en los próximos años! Gracias. Y para Benson y todo su equipo, no tengo palabras. Estoy impresionado", ha escrito el guitarrista de Queen.

Hay que recordar que Benson Boone aprovechó la oportunidad para anunciar el lanzamiento del que será su segundo álbum de estudio, American Heart, para el 20 de junio de 2025, desatando la euforia del exconcursate de America's got talent.