Antonio Orozco y Dani Martín cantan en directo 'Te juro que no hay un segundo que no pienso en ti'

El Hormiguero nos ha regalado un momento muy especial este jueves 22 de abril.

Tal y como anunció Pablo Motos a principios de semana, con la visita de Antonio Orozco al plató llegaba una gran sorpresa: la actuación en directo del artista junto a Dani Martín con su colaboración Te juro que no hay un segundo que pienso en ti.

Después de abrirse en canal hablando de todo el proceso personal y profesional mientras creaba su nuevo disco El tiempo no es oro, Orozco ha demostrado su talento junto a su gran compañero.

Dani Martín ha agradecido el bonito gesto del programa para que ellos canten juntos por primera vez en directo. Y es que el plató se ha llenado de músicos, formando una orquesta sinfónica que ha acompañado a las voces de Orozco y Martín.

Los músicos han protagonizado un momento idílico en televisión empastando sus voces y sus auras tan distintas como artistas.

Así surgió la colaboración

El featuring en Te juro que no hay un segundo que pienso en tisurge de la admiración mutua.

Todo empezó cuando el madrileño escuchó su tema y lo compartió con sus seguidores de Instagram a través de Stories. Su mensaje llegó a Orozco, que justo después encontró en el buzón de mensajes de esta red social uno del cantante de Carpe Diem para hablarle de la canción.

Lo siguiente fue una proposición de Antonio —"¡Ay, Dani! ¿Por qué no la cantas conmigo?"— ante la que Dani se mostró ilusionado —"Tío, te juro que te la iba a pedir, pero no puedo pedírtelo porque es una canción que habla de tu hija"—. "No, también de la tuya aunque no la tengas", le contestó el cantante, a lo que Dani respondió rotundo: "Pues entonces me encantaría [grabarla]".

Y ya deleitan a sus fans con sus dos reconocibles voces juntas en una preciosa balada.