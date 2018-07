Prince Royce, Jennifer Lopez y Pitbull estrenan el vídeo de 'Back it up'

Ya podemos ver el videoclip de Back it up, donde los incondicionales Jennifer Lopez y Pitbull se unen esta vez a Prince Royce . JLo acapara el protagonismo del vídeo apareciendo muy sexy con diferentes bikinis y bañadores mientras Prince Royce baila muy pegado a ella y Pitbull aparece en segundo lugar.

Jennifer Lopez en el vídeo de 'Back it up' / europafm.com

La colaboración de Jennifer Lopez y Pitbull con Prince Royce, Back it up, ya tiene videoclip. No se puede decir que sea una superproducción ni que tenga mucho argumento pero es muy adecuado para esta época del año.

Mientras Jennifer Lopez acapara (y con razón) el protagonismo del vídeo apareciendo de lo más sensual en trikini o con un minivestido, Prince Royce baila muy pegadito a ella mientras que Pitbull aparece menos en esta ocasión.