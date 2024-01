Ya puedes escuchar BZRP Mussic Session 58, de Young Miko y Bizarrap

365 días han pasado desde que Shakira y Bizarrap protagonizasen titulares en todo el mundo con su sesión juntos, la número 53. Una canción que sirvió como venganza musical y que hizo que la colombiana transformase su 2023 en el año de su resurrección como diva latina.

Desde entonces, Bizarrap —ya convertido en uno de los productores más demandados de la industria urbana— no había vuelto a trabajar con ninguna mujer. Hasta ahora. La puertorriqueña Young Miko es la elegida para inaugurar un nuevo año de colaboraciones. Arcángel, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Milo J fueron los protagonistas de 2023 y en los pasados Latin Grammy, el artista no descartaba trabajar con Rosalía en un futuro.

Este miércoles a la 1:00 am (hora española) ha visto la luz la BZRP Mussic Session 58, con Young Miko.

El meteórico ascenso de Young Miko, la artista del momento

A sus 25 años ya ha trabajado con algunos de los artistas más importantes de la música global. María Victoria Ramírez de Arellano Cardona (nombre real de Young Miko) empezó a componer canciones en 2016. Su pasión por la poesía se transformó en música real en 2017, cuando subió sus primeras maquetas a SoundCloud. A partir de ahí no ha dejado de trabajar.

Lisa fue el single que la catapultó a lo más alto. La viralización en TikTok del estribillo "hablando claro, tengo un problema. Y es que rápido me enchulo de las nenas" convirtió el tema en un éxito y a día de hoy acumula más de 87 millones de reproducciones en Youtube.

Luegó llegó Riri y colaboraciones estelares junto a Bad Bunny, Karol G, Feid, Tokischa, Bad Gyal, que han propulsado a la artista puertorriqueña hacia la estratosfera en tiempo récord. Además, se ha ganado el respeto del púbico por su compromiso con el colectivo LGTBI.

Para su entorno no fue fácil aceptar su sexualidad en un principio. "No fue nada fácil salir del closet (armario) y tener que decir a mis papás. Fue un papelón en mi casa,mi familia es bien religiosa, pero después de todo eso mis papás dieron un giro de 360 y me adoran y me apoyan", confesó en una entrevista.