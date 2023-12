Top Shakirazos: los grandes momentos de Shakira este 2023

Un año en el que ha roto récords, sus afiladas letras han estado en el centro de la conversación y sus actuaciones en vivo la han recolocado en el pódium del que nunca debió bajar.

Pero Shakira pasó un mal momento personal a raíz de su divorcio y se olvidó de la estrella que era... Hasta que volvió a brillar con más fuerza que nunca. Este 2023 se cumplieron precisamente 25 años del estreno de su disco Dónde están los ladrones, el que catapultó su éxito más allá de cualquier frontera, y su consolidación como estrella mundial no ha hecho más que reafirmarse. Repasamos los grandes logros de Shakira el año que renació como un ave fénix.

El estreno de la sesión con Bizarrap pulveriza los récords

Se convirtió en la primera cantante en alcanzar el top 10 de la lista Billboard Hot 100 con una canción en español

Es la canción latina más reproducida en Spotify en 24 horas

Es el videoclip latino con más visitas en YouTube en 24 horas

Fue la primera artista femenina del año en tener dos éxitos en el Top 10 de Billboard

Canción latina que más rápidamente alcanzó 100 millones de vistas en YouTube y más reproducida en Spotify en una semana

'TQG' con Karol G, un éxito rotundo

Según relató la artista de Medellín en una entrevista con The New York Times, las dos llevaban años planeando una colaboración musical, pero no habían encontrado la canción idónea para llevarla a cabo.

Así, cuando Karol vio que Shakira hablaba —y cantaba— abiertamente sobre su ruptura y su vida sentimental, quiso ofrecerle a la de Barranquilla un tema de desamor en el que se "dejaba ir mucha ira" y que iba a incluir en su disco Mañana Será Bonito.

Shakira escuchó el tema y no se lo pensó mucho a la hora de aceptar. "Ella dijo, 'Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento'", cuenta Karol G sobre ese momento en el que Shakira le confirmó que trabajarían juntas. Fue entonces cuando las dos artistas se pusieron manos a la obra y terminaron juntas los últimos arreglos de la canción.

Su discurso cuando Billboard la nombró Mujer del Año

El pasado mes de mayo la cantante era condecorada con el premio Billboard a Mujer del Año. Sus palabras, en las que no se olvidó de sus orígenes ni de las dificultades que se encuentran las mujeres en la industria, fueron aplaudidas en todo el mundo. Además, su mala experiencia personal le ha servido de impulso para salir más reforzada y así de claro lo ha dejado.

"Hoy he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer, y lo que significa verdaderamente ser mujer, porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser, ¿a qué mujer no le ha pasado? Que por buscar la atención, el cariño, la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mi me ha pasado más de una vez", comenzaba expresando la cantante.

Shakira en los Premios Billboard

"Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es seguir siéndote fiel a ti misma", recalcaba antes de dejar claro este 2023 le había traído mucho aprendizaje.

"Es verdad que, cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mi misma, pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres, por ellas, por ustedes, que escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse", culminaba Shakira, sacando sus sentimientos más profundos.

'Acróstico', una canción para sus hijos Milan y Sasha

La cantante colombiana escribió este tema para agradecer a sus hijos Milan y Sasha lo que le han enseñado sobre el amor incondicional tras su separación de Gerard Piqué.

"Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida. Me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías", contó en la revista People poco después de instalarse con los dos pequeños, de 10 y 8 años, en Miami. Shakira dejó Barcelona a principios de abril para iniciar una nueva vida al otro lado del Atlántico y las imágenes de la mudanza sirvieron para montar el videoclip de la canción, en el que participan Milan y Sasha. Los dos pequeños cantan junto a su madre y la acompañan al piano.

Su legendaria actuación en los MTV VMAs

El pasado mes de septiembre la artista se subió al escenario del Prudential Center de Nueva York para darlo todo con un repaso a sus grandes éxitos.

Un medley que aúna sus canciones más icónicas, esas que la han convertido en una referencia latina en todo el mundo, y los últimos estrenos musicales, que la han llevado a romper un sinfín de récords este año 2023. Taylor Swift, Selena Gomez, Demi Lovato o Damiano David , que estaban presentes, se quedaron boquiabiertos con el show.

Primera artista latina que gana el MVT Video Vanguard

El Video Vanguard Award reconoce las contribuciones y el impacto en los videos musicales y la cultura popular. Es uno de los galardones más esperados de la noche de los Premios MTV, junto al video del año.

Este 2023 ha sido Shakira la premiada, lo que la convierte en la primera artista latina en obtener este reconocimiento. "Shakira es una auténtica fuerza mundial que sigue inspirando e influyendo con su singular destreza y talento musical. Es una referente para las mujeres de todo el mundo y una de las primeras artistas en liderar la globalización de la música latina", afirmó Bruce Gillmer, responsable de Música de Paramount, empresa propietaria de MTV.

Además de este galardón honorífico, Shakira acumulaba este año 4 nominaciones a estos premios. Fue la ganadora de la Mejor Colaboración por TQG junto a Karol G, pero optaba también a Artista del Año, Mejor Canción y Mejor Canción Latina.

'Dónde están los ladrones' cumple 25 años

Aunque con Pies descalzos (1995) vendió más de cuatro millones de copias, el estreno de¿Dónde están los ladrones? la convirtió definitivamente en una estrella. En conmemoración del 29 de septiembre de 1998, la plataforma Spotify nombraba este día como la efeméride oficial de la artista y lo declaraba el Día de Shakira, para celebrar los 25 años del álbum.

¿Dónde Están Los Ladrones? es un álbum clave que definió la carrera de Shakira y la catapultó a ser una superestrella mundial. Once piezas musicales que compuestas a base de rock and roll y pop latino que reúne algunos de los himnos de la discografía de la intérprete de Estoy aquí.

Tres Latin Grammy y una gran actuación con Bizarrap y un tango incluido

Este mes de noviembre y por primera vez en su historia, los Latin Grammy salían de Estados Unidos para celebrarse en Sevilla. La artista acudió a la ceremonia como una de las favoritas y terminó la noche con tres galardones: Mejor canción fusión urbana por TQG con Karol G; y Mejor canción pop y Canción del año por Music Session vol. 53.

Shakira, con los tres premios Latin Grammy recogidos en la gala de Sevilla.

Enfundada en un body de pedrería y transparencias y acompañada por un grupo de baile masculino y otro femenino, Shakira interpretó su hit durante la segunda parte la gala de los Latin Grammy.

La explosiva actuación de Shakira con Bizarrap en la gala de los Latin Grammy

Primero comenzó marcándose unos pasos de tango al ritmo del instrumental de la canción, para después seguir con su performance junto al argentino Bizarrap.

Una estatua en su honor en Barranquilla

La mejor manera de cerrar un año de éxitos. Su pueblo natal ha querido reconocerla como artista y difusora de la cultura latina erigiendo una gigantesca estatua en su honor. La escultura, que inauguraron sus padres, está acompañada por una placa en el suelo que reconoce su trayectoria y trascendencia a lo largo de los años.

"Un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies descalzos que marchan por el bien de la niñez y la humanidad. Escultura de Shakira fundida en bronce de 6.50 metros de alto realizando su icónica danza del vientre. El final de su falda en aluminio simboliza las olas del mar y el río. Sus brazos elevados y manos entrelazadas de forma vertical representan el alcance de la trascendencia", reza la placa, ante la que la artista ha reaccionado en su publicación escribiendo: "Esto es demasiado para mi corazoncito".

Además de ganar tres premios Grammy anglo y 12 Grammy Latino, Shakira ha ganado diez premios American Music Award, 13 premios Billboard, cuatro premios HTV y 23 premios Lo Nuestro, entre muchos otros galardones, además de millonarias ventas por sus álbumes y giras internacionales a lo largo de su carrera.