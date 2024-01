Seis datos sobre Young Miko, la cantante de la sesión 58 con Bizarrap: de su sexualidad a qué significa su nombre

Justo un año después de sacudir el planeta entero con la sesión 53 junto a Shakira, Bizarrap vuelve a la carga con una nueva colaboración femenina.

La puertorriqueña Young Miko se une al productor más demandado del momento para la Bzrp Music Sessions, Vol. 58, que estará disponible este miércoles a la 1:00 am (hora española).

Su pálido rostro y su melena plateada está por todos lados. Ha pasado de ser prácticamente una desconocida a colaborar con los más grandes de la música urbana, pero detrás de su nombre artístico hay talento, conciencia y responsabilidades.

Su nombre real y su edad

María Victoria Ramírez de Arellano Cardona tiene 25 años, nació en Añasco (Puerto Rico) y estudió Artes Visuales en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Qué significa Young Miko

Su fascinación por la cultura japonesa es lo que la llevó a escoger el apodo que se ha convertido en su nombre artístico. El término Young, que viene del inglés, significa 'joven', y Miko homenajea estas referencias orientales.

Según la web 'Japan Experience', se refiere a las miko, unas sacerdotisas que se encargaban de cuidar y mantener los santuarios sintoístas japoneses, que son"integrantes del culto ancestral japonés y uno de los emblemas de la religión sintoísta". Por lo tanto, Young Miko podría traducirse como 'Joven sacerdotisa'.

De escribir poemas a componer canciones

A pesar de que solo tiene 25 años, la poesía ha sido una de sus grandes aficiones. Un don para la escritura que transformó en música cuando se lanzó a componer canciones entre 2016 y 2017.

El siguiente paso fue grabarse en casa, de manera casera y autodidacta, para luego subir estas maquetas a SoundCloud. Ese fue el germen de una carrera que no deja de darle grandes satisfacciones.

La canción que le dio el éxito y sus grandes colaboraciones

Lisa fue el single que la catapultó a lo más alto. La viralización del estribillo "hablando claro, tengo un problema. Y es que rápido me enchulo de las nenas" convirtió el tema en un éxito y a día de hoy acumula más de 87 millones de reproducciones en Youtube.

Desde entonces, todo lo que toca lo convierte en oro.

Luegó llegó Riri y colaboraciones estelares junto a Bad Bunny, Karol G, Feid, Tokischa, Bad Gyal, que han propulsado a la artista puertorriqueña hacia la estratosfera en tiempo récord.

Su reivindicación con el colectivo LGTBI

La letra de sus canciones suele estar dirigida y hacer referencia a su atracción hacia las mujeres. Es algo que no oculta a día de hoy, pero en un primer momento lo pasó mal cuando se lo contó a su familia. "No fue nada fácil salir del closet (armario) y tener que decir a mis papás. Fue un papelón en mi casa,mi familia es bien religiosa, pero después de todo eso mis papá dieron un giro de 360 y me adoran y me apoyan", confesó en una entrevista.

Además, Miko tiene otros dos hermanos que le ayudaron a llevarlo mejor. "Mi hermano menor es gay y mi papi ve Rupaul's drag race con mi hermano". "Yo nunca he sido alguien falso, he sido bien fiel a mi misma y mis papás siempre me han enseñado que la gente huele a la gente falsa. Ser falso al final del día te engaña a ti, te hace infeliz contigo misma ¿para qué quieres eso? Cuando yo escribía me salía, si me gustan las mujeres, para qué voy a escribir a un hombre, si eso no es lo que me gusta", explicaba.

Una gira por España y su sample del 'Aserejé'

Este verano, Young Miko aprovechaba su extensa gira española para presentar 'wiggy', un bombazo marca de la casa en el que retoma elementos de Aserejé de Las Ketchup para darle forma al hit veraniego definitivo.

Este miércoles a la 01:00 am estará disponible su unión al productor más demandado de Argentina, Bizarrap. La sesión 58 promete ser un éxito.