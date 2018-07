Meghan Trainor baila con Snoopy 'Better When I'm Dancing'

Mezclando imágenes en color y en blanco y negro, y con el lema "I feel better when I'm dancing", Meghan Trainor nos invita a todos a pegarnos un baliteo junto a ella y a toda la pandilla de los Peanuts. Y es que, según la cantante nominada a tres American Music Awards, todo es mejor cuando bailamos: "We could do this together, I bet you feel better when you're dancing".

La canción, alegre y con un característico ritmo tropical, forma parte de la banda sonora de la próxima película de los Peanuts que se estrena en noviembre en los cines. Junto al trabajo de Meghan, también se incluirán canciones de Owl City y Flo Rida entre otros.