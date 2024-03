La ‘Puntería’ de Shakira y Cardi B para ir directas a lo más alto

¡Boom! Así suena en los oídos Puntería, la canción en la que Shakira y Cardi B unen sus talentos para crear el que será, sin duda, uno de los grandes hitsde este año y del esperado disco Las mujeres ya no lloran de la colombiana.

A nivel musical, Shakira hace alarde de sus recursos melódicos a lo largo del track, mientras que deja a la artista neoyorquina demostrar sus dotes a la hora de rapear parrafadas gruesas y cortantes.

Imbuidas en el espíritu de las mitológicas amazonas, las artistas encuentran inspiración en ellas para protagonizar un videoclip en el que ambas mujeres derrochan fuerza y sensualidad a partes iguales, en la misma línea de empoderamiento que enarbola Shakira desde la misma concepción del álbum.

La Antigua Grecia también encuentra espacio en el personaje que interpreta el actor Lucien Laviscount, quien encarna al llamativo centauro que coprotagoniza el videoclip. Un papel que se aleja de su papel en la serie Emily in Paris, pero que parece encajar a la perfección con los atributos del actor franco-británico de 31 años.

'Puntería' con diana en París

Tal y como han explicado las implicadas, Puntería nació, de alguna forma, en París, donde ambas coincidieron en el front row del desfile de Fendi en la Semana de la Moda de la capital francesa.

Fue la autora de Like What quien se acercó a Shakira para contar cómo había estado presente en su vida desde hacía años. “Tengo que decirte que mi hermana hizo un concurso de talentos cuando estaba en primer grado y ganó con tu canción. Es que te amo tanto... Eres parte de mi vida”, le confesó una emocionada Cardi B.

Tras este encuentro llegó el proceso compositivo y, tal y como ha revelado Shakira, al escribir Puntería solo podía pensar en la rapera como su compañera en la canción.

La letra de 'Puntería' de Shakira y Cardi B

[Intro: Shakira]

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía', rendía'

[Pre-Coro: Shakira]

Tienes estilo para llamar mi atención

Me tiras dardos, van directo al corazón

Oh, y por más veces que trate

Oh, es imposible esquivarte

[Coro: Shakira]

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía'

Me ataca 'onde más duele, tú a mí no me conviene'

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida, ah

[Post-Coro: Shakira & Cardi B]

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh

La Cardi

[Verso 1: Cardi B]

You, you got me stressin', thinkin' 'bout sexin'

Baby, keep me company

Dame de tu fire, apriétame las nalga' aunque tú no seas pa' mí (Yeah, yeah, yeah, yeah, uh)

I got the night, night, put a man right to sleep

Yeah, I'm pretty lil' thing from face to feet

I'm from the Bronx (Bronx), but I got a Georgia peach

I got a empanada, mama, that he love to eat (Muah)

Loba like Shaki, tú ere' mi tigre

Muérdeme duro, de este culo nunca te olvide'

[Coro: Shakira]

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía'

Me ataca 'onde más duele, tú a mí no me conviene'

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida, ah

[Post-Coro: Shakira]

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh

[Verso 2: Shakira & Cardi B]

Donde pone el ojo pone la bala

Tiro al blanco y caigo como si nada

Pero si me robas dos besos

Al tercero ya ni lo pienso (Jaja)

Paso to'a la noche indecisa

Y despierto con tu camisa

Ya no sé si quiero parar

Y me derriten tus manos, me drogan tus labios

Tus biceps me ponen a cien

A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo

Hasta mi punto G, jaja

[Coro: Cardi B & Shakira]

Tú tiene' buena puntería

Sabe' como durarme, estos bobos se quedan sin batería

Me tira dardo' y no me conviene

Pero me encanta si adentro lo tiene

Me pongo perra pa' ti, I know que de tu mente nunca va a salir Cardi B, ¡wuh!

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía'

Me ataca 'onde más duele, tú a mí no me conviene'

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida, ah

[Post-Coro: Shakira]

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh