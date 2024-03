¿Quién es Lucien Laviscount? Conoce al actor que protagoniza el videoclip de 'Puntería' con Shakira y Cardi B

Tiene 31 años y una larga trayectoria como actor. Lucien Laviscount, el protagonista del videoclip de Puntería, la canción de Shakira y Cardi B incluida en el disco Las mujeres ya no lloran, tenía solo diez años (2002) cuando debutó en la serie Clocking Off. Después llegaron otros trabajos para la pequeña pantalla y en 2014 dio el salto al cine con la película One Night in Istanbul.

La fama y el reconocimiento mundial se lo dio la serie Emily In Paris, a la que se sumó en la segunda temporada para dar vida a Alfie, el novio de Emily (Lily Collins). Su nombre cobró tal relevancia que entró en todas las quinielas para suceder a Daniel Craig como James Bond en la saga 007.

La licencia para matar no se la han dado todavía pero la Puntería no le falla y con su colaboración con Shakira ha conseguido que se hable de él en todo el mundo.

Iba a trabajar solo en tres capítulos de 'Emily in Paris'

Lucien Laviscount, que también ha trabajado en la serie Scream Queens (Disney +) o la producción británica Skins, llegó a Emily in Paris para rodar solo tres capítulos pero el éxito de su personaje lo convirtió en un fijo.

“Nunca olvidaré el momento en que recibí la llamada; debió de ser alrededor de medianoche”, contó en una entrevista en InStyle. "Lo primero que pensé fue: ‘algo he hecho mal y me he metido en un lío’. Darren me preguntó si estaba dispuesto a regresar en la tercera temporada y lo que sentí en este momento no se puede describir. Nada me ha emocionado nunca tanto como aquello".

Se instaló en la capital francesa y estableció un estrecho vínculo con su compañera Lilly Allen, a la que define como una especie de "hermana mayor" en el set. "Como actriz es extremadamente generosa y como ser humano también", aseguró sobre su compañera. “Se centra completamente en lo que hace y da el cien por cien. Es alucinante ser testigo de la facilidad con que pivota entre sus diferentes tareas (la actriz es también productora de la serie) y de lo hace todo de manera impecable.”

Fan de la comida sana desde niño

Laviscount encontró en París su talón de Aquiles. "Tengo algo con los croissants este año. Hay una pequeña panadería al otro lado de la calle que ni siquiera son croissants, son pasteles en espiral con pasas. No sé el nombre, pero son absolutamente increíbles", reconoció en Men's Health.

Lo que para otros sería romper la dieta, para él no lo es en absoluto. "Un par de ellos por la mañana no le harán daño a nadie", apunta el intérprete, que come sano desde que era niño. Es una cosa de familia.

"Para mí, comer sano es vivir bien. Realmente es un estilo de vida y ni siquiera es una opción para mí", apuntó en esta misma entrevista, en la que ama sentirse bien. "Creo que todo comienza con la dieta y lo que pones en tu cuerpo es lo que vas a dar al final del día. Me encanta despertarme y sentirme saludable, y darme la mejor oportunidad de hacer el mejor trabajo que pueda y ser la mejor persona que pueda".

Artes marciales, kickboxing y más estiramientos

Igual que cuida su alimentación, cuida también su cuerpo. "Me gustan las artes marciales, kickboxing, muay thai. Acabo de empezar a hacer jujitsu, pero me disloqué el hombro, lo cual no es bueno, pero ya me recuperé", contó en diciembre de 2022, al asegurar que se había hecho también muy fan de los estiramientos.

"Me encanta ir al gimnasio y sentir que me estoy desgarrando los músculos a la izquierda, a la derecha y al centro. Es la misma sensación que cuando te cortas el pelo después de mucho tiempo sin hacerlo. Te llena de esa confianza. Es algo que también tendré que hacer siempre por mi salud mental. Estirar se ha convertido en una gran parte de mi rutina".

Su última pareja conocida

Laviscount no tiene pareja conocida. En 2015 se le relacionó con su compañera de reparto en Scream Queens, la actriz Keke Palmer, y en 2021 se le vio de la mano y besándose con la cantante, modelo y actriz Jesy Nelson.

La historia no pasó de ahí (que se sepa) y en una entrevista en enero de 2023 el actor compartió su teoría sobre las relaciones de pareja. "El amor es la opción que tú tomas al final del día. Eliges amar a esa persona sin importar lo que ocurra. Y si ella no te elige a ti, no pasa nada; ya aparecerá otra que lo haga", apuntó el actor.

Lucien Laviscount, que tiene raíces griegas por parte de padre, tiene dos hermanos: Jules y Lucien.