Shakira saca su 'loba interior' para reconstruirse en su nuevo disco 'Las mujeres ya no lloran'

La portada de 'Las mujeres ya no lloran', el álbum de Shakira. | Sony Music

Shakira nunca habría imaginado que su vida iba a cambiar tanto en los últimos tres años.

A mediados de 2022, saltó la noticia de la separación con Gerard Piqué , la primera gran piedra en el camino de la cantante. Una supuesta infidelidad con Clara Chía habría terminado con doce años de relación, a la que se sumarían un juicio por la custodia de sus dos hijos Milan y Sasha, los problemas de salud de su padre William Mebarak y una gran deuda pendiente con Hacienda.

Todo termina este viernes 22 de marzo con el estreno de Las mujeres ya no lloran, el duodécimo álbum de la colombiana que llega siete años después de El Dorado con cuatro portadas cargadas de significado y 16 canciones en su tracklist. Se trata de un proyecto altamente personal en el que Shakira se enfrenta al dolor, la humillación y la rabia y los convierte en productividad.

De una forma muy ambiciosa, la colombiana fusiona varios estilos musicales como reggaeton, rock, bachata y el regional mexicano, uniéndose con artistas de la talla de Rauw Alejandro, Cardi B, Karol G o incluso sus hijos Milan y Sasha, entre otros.

Shakira monetiza sus lágrimas y las convierte en diamantes

El disco debe su título a la frase Las mujeres ya no lloran, ahora facturan de su Bzrp Music Sessions, Vol. 53, lanzada en enero de 2023 y que en este álbum tiene una segunda versión, un remix con el DJ neerlandés Tiësto.

Monetizar las desgracias personales y superarlas al mismo tiempo es lo que propone Shakira con esta frase y lo que ha hecho en este disco. "Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", dijo en un post en Instagram.

"Hubo tantas piezas de mi vida que se desmoronaron frente a mis ojos y tuve que reconstruirme de alguna manera, recogiendo los huesos del suelo y juntándolos todos. Y el pegamento que lo mantuvo todo unido fue la música", contó en The Times.

Además, también contacta con la 'Shakira del pasado' para hacer referencia a Loba, su mítica canción de 2009 a la que menciona en la canción Entre Paréntesis con Grupo Frontera.

La loba ha sido su inspiración para superar los baches y renacer de sus cenizas: "Tuve mi época en la que le aullaba a la Luna, me lamía las heridas. Y conecté con esa mujer primitiva que llevo dentro, para simplemente cantar y bailar su dolor, para exorcizarlo", detalló en The New York Times.

Las mujeres ya no lloran cierra un dramático episodio en la vida de Shakira y le sirve para olvidar definitivamente a Piqué o, como ella le dice Voldemort (el innombrable). "Es la última canción que pienso escribir sobre ya sabes quién, el que no debe ser nombrado", explicó al hablar de Última.

El tracklist completo de 'Las mujeres ya no lloran'

El nuevo disco de Shakira está formado por 16 canciones, siete de las cuales ya habían sido estrenadas previamente:

Puntería X Cardi B

X Cardi B La Fuerte X Bizarrap

X Bizarrap Tiempo sin verte

Cohete X Rauw Alejandro

X Rauw Alejandro (Entre paréntesis) X Grupo Frontera

X Grupo Frontera Cómo, Dónde y Cuándo

Nassau

Última

Te Felicito X Rauw Alejandro

X Rauw Alejandro Monotonía X Ozuna

X Ozuna Bzrp Music Sessions, Vol. 53

TQG X Karol G

X Karol G Acróstico X Milan y Sasha

X Milan y Sasha Copa Vacía X Manuel Turizo

X Manuel Turizo El Jefe X Fuerza Régida

X Fuerza Régida Bzrp Music Session, Vol 53 (Tïesto Remix)

Cuatro canciones en solitario, doce colaboraciones y un remix que aspiran a convertir a Shakira en la artista del verano.