Estos son los primeros finalistas de Benidorm Fest 2024, según las apuestas

Solo cuatro de los ocho primeros semifinalistas del Benidorm Fest 2024 lograrán el pase a la final del certamen, que se celebra este sábado 3 de febrero en el Palacio de los Deportes La Illa de Benidorm. Son los que reciban mejor puntuación, tanto del jurado profesional como del popular, que forman los telespectadores y el público demoscópico.

En YouTube parece que hay un claro ganador. El dúo Nebulossa ha conseguido que su canción ZORRA sea la que más reproducciones sume en esta edición y eso la convierte en clara favorita de cara a hacerse un hueco en la final.

En las casas de apuestas también dan a María y a Mark como posibles finalistas y, según las votaciones de los usuarios de eurovisionworld, hay otros dos candidatos que tienen el pase asegurado. El puesto como cuarto finalistas se lo disputan dos participantes, aunque parece que Mantra tiene más posibilidades.

Los primeros finalistas del Benidorm Fest 2024, según las apuestas

Según esta web, Nebulossa tendría el pase asegurado, aunque no es el candidato que más posibilidades tiene. En primera posición está Sofía Coll con su canción HERE TO STAY seguida de Angy Fernández con Sé quién soy.

Noan es quien le disputa el quinto puesto a Mantra, ya que el cantante de Bilbao ha conseguido 3,4 puntos con la canciónTe echo de -.

El peor puntuado en este ranking es el dúo Lérica, que se encarga de abrir la gala con la canción Astronauta.

Estos son los votos de los eurofans, pero ¿opinarán lo mismo los miembros del jurado profesional y los telespectadores? La respuesta se sabrá cuando termine la noche.