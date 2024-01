Blanca Paloma intentó actuar en el Benidorm Fest 2024: "No hubo respuesta"

Blanca Paloma no estará sobre el escenario del Benidorm Fest 2024. La cantante de Elche, ganadora de la segunda edición del certamen alicantino, no participará en las semifinales —martes 30 de enero y jueves 1 de febrero— ni tampoco en la gran final del sábado 3 de febrero.

La intérprete de EAEA anunció su ausencia el sábado 20 de enero a través de redes sociales y este fin de semana ha dado más detalles sobre la misma en una entrevista en El Periódico. "Propuse actuar en el Benidorm Fest, pero no hubo respuesta", apunta la cantante, que reconoce que le hubiese gustado participar en una de las ceremonias.

"Sólo sé que me hubiera gustado estar", insiste en la entrevista. "Hice una propuesta con todo mi equipo porque me parecía poner el broche de oro a toda esa etapa. Es un cierre muy álgido y una manera de devolver el cariño a todos los eurofans que me han apoyado. Para nosotros era un orgullo poder devolver esto", continúa la cantante, que no recibió ninguna llamada por parte de RTVE.

"Si se debiera a la posición, me entristecería"

"Me consta que el año pasado sí que la hubo", apunta sobre lo ocurrido con Chanel, que no estuvo en el Benidorm Fest 2023 pero (por lo visto) sí recibió la propuesta de la organización. "No le quiero dar muchas vueltas. Si se debiera a la posición [obtenida en Eurovisión], me entristecería. Para mí, la posición era lo de menos", añade.

Blanca Paloma defiende que se entregó al máximo en "cada acto para promocionar nuestra propuesta" y no se arrepiente de ninguno de los pasos dados: "Por nuestra parte lo hemos dado todo y con eso es con lo me quedo. Los motivos [de la no llamada] los tienen que dar otras personas".

La intérprete quedó en 17ª posición en Liverpool y, si echa la vista atrás, apunta que no cambiaría nada de su interpretación. "Quedó lo que tenía que ser. Estamos muy orgullosos. Queríamos que la propuesta fuera lo más parecida a lo que votaron porque era una propuesta cerrada. Pudimos perfilar alguna cosa que no estuvo en el Benidorm Fest. Quizás en el rostro podría haber suavizado la expresión, pero el tema me llevaba a esa profundidad".