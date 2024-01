Primera semifinal del Benidorm Fest 2024, en directo: actuaciones de Nebulossa, Sofia Coll y Lérica...

¿Qué dice la letra de 'Here to stay' de Sofía Coll?

La catalana Sofía Coll está lista para traer el petardeo al escenario del Benidorm Fest con Here to stay. Se trata de un tema en castellano, inglés y catalán, donde reivindica su momento y demuestra que ha llegado para quedarse. Los que no creían en ellos se equivocaban.

¡Descubre qué dice la letra completa!